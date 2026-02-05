Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Valentínsky darček od NeoVízie


Ostré videnie bez kompromisov je dnes dostupné pre každého. Pár sekúnd pod laserom a život funguje jednoduchšie. Laserová korekcia zraku je voľbou pre tých, ktorí chcú viac slobody, viac pohodlia a menej starostí ...



1 676x444 5.2.2026 (SITA.sk) - Ostré videnie bez kompromisov je dnes dostupné pre každého. Pár sekúnd pod laserom a život funguje jednoduchšie. Laserová korekcia zraku je voľbou pre tých, ktorí chcú viac slobody, viac pohodlia a menej starostí – ideálne aj vo dvojici.


Očná klinika NeoVízia Bratislava prináša časovo obmedzenú valentínsku akciu na laserové operácie očí. Pri zákrokoch NeoLASIK HD, NeoSMILE PRO a HyperSMILE môžete získať zľavu 150 € na každé oko zo základnej cenníkovej ceny.

Valentínsky rozmer získava akcia vtedy, keď na zákrok prídete vo dvojici. Ak spolu absolvujete vyšetrenie aj samotnú operáciu v jeden deň, môžete spoločne ušetriť až 1 320 €.

Podmienky akcie sú dostupné na webovej stránke Očnej kliniky NeoVízia.

Tieto zákroky riešia bežné zrakové chyby: korekciu videnia do diaľky, do blízka aj astigmatizmus, a pomáhajú odstrániť či znížiť závislosť na okuliaroch či šošovkách. Každý zákrok sa prispôsobuje individuálnym potrebám pacienta a moderná technológia zabezpečuje presnú korekciu očí s rýchlym návratom k bežným aktivitám.

Samotný zákrok je bezbolestný, zásah lasera trvá len niekoľko sekúnd a rekonvalescencia je krátka, takže sa môžete skoro okamžite vrátiť k svojim bežným povinnostiam. Výhodou je, že zákroky sú šetrné k očným tkanivám, s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou výsledku. Pri vybraných typoch operácií je dostupná aj možnosť rozloženia platby, aby prechod na ostré videnie bol pohodlnejší a flexibilný.

Laserová korekcia zraku dnes znamená nielen komfort a ostrejší pohľad, ale aj slobodu pri športe, cestovaní a každodenných aktivitách, bez starostí o pomôcky.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Valentínsky darček od NeoVízie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: laserová operácia PR Zrak
