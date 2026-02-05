|
Štvrtok 5.2.2026
Meniny má Agáta
Denník - Správy
Ako vytvoriť romantickú atmosféru nielen v spálni?
Sviatok zamilovaných sa už blíži a s ním aj ideálna príležitosť dopriať si doma viac pokoja, pohody a chvíľ strávených vo dvojici. Premeňte svoju domácnosť na hniezdočko lásky, kde záleží na ...
5.2.2026 (SITA.sk) - Sviatok zamilovaných sa už blíži a s ním aj ideálna príležitosť dopriať si doma viac pokoja, pohody a chvíľ strávených vo dvojici. Premeňte svoju domácnosť na hniezdočko lásky, kde záleží na každom detaile – od hebkého posteľného prádla a hrejivých lôžkovín až po drobnosti, ktoré doladia atmosféru spoločných večerov. V ponuke značky Brotex nájdete všetko, čo potrebujete na vykúzlenie týchto výnimočných momentov.
Zaspávajte v objatí skutočného pohodlia! S maznavým vankúšom od značky Brotex bude každý unavený večer aj ospalé ráno o poznanie príjemnejšie. Vďaka svojmu ergonomickému tvaru je vhodný na spánok na boku aj na chrbte a zároveň poslúži ako ideálna opora pri čítaní a oddychu. Pomáha nájsť optimálnu polohu tela a prispieva k uvoľneniu ramien a šije. Skrátka ideálny partner do vašej postele. Výplň vankúša tvorí guličkové duté vlákno, ktoré je z praktických dôvodov umiestnené v samostatnom poťahu so zipsovým uzáverom. V prípade znečistenia ho tak jednoducho vyberiete a vrchný materiál bez problémov vyperiete. Vyberať si môžete hneď z niekoľkých veľkostí – 45x120 cm, 50x145 cm a 55x 180cm. Dostupný v e-shope www.brotex.sk od 31,18 €.
Chceli by ste preniesť kúsok valentínskej atmosféry aj do kuchyne? V ponuke značky Brotex nájdete všetko, po čom vaša romantická duša túži. Elegantné motívy Patchwork love a Čipkové srdce dodávajú praktickým textíliám pocit nežnosti, ktorý zútulní váš domov a podčiarkne jedinečnosť spoločne strávených chvíľ. Spríjemnite si momenty pri varení vkusnou zásterou či funkčnou chňapkou s magnetom na zavesenie. Nezabudnite ani na detaily v podobe ozdobného obrusu a podsedákov, ktoré dodajú večeri pri sviečkach to pravé čaro. K dispozícii v e-shope od 5,27 €.
Stačí sa len zachumlať a pohodový večer vo dvojici sa môže začať. Francúzske prikrývky od značky Brotex ponúknu každému z vás nielen hrejivé pohodlie, ale predovšetkým dostatok priestoru na ničím nerušené chvíle oddychu. Na nočné preťahovanie a nečakané odkrývanie tak môžete spokojne zabudnúť. Rozmery 200x200 cm, 220x200 cm, 220x220 cm, 240x220 cm či 240x200 cm sú dostatočne štedré na to, aby si každý našiel to svoje. Okrem viacerých veľkostí v ponuke nájdete aj rôzne typy prikrývok. Chceli by ste spálňu osviežiť? Stavte na lôžkoviny s Aloe Vera. Túžite dodať miestnosti viac pokoja a pohody? Zvoľte antistresový variant. Alebo patríte medzi zimomravcov, ktorí často spia aj pod niekoľkými vrstvami? Prikrývka Thermo je v tom prípade presne pre vás. Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek typ, z kvalitných lôžkovín Brotex budete nadšení. K dispozícii v e-shope www.brotex.sk od 64,18 €.
Dodajte svojej spálni romantický nádych, ktorý spríjemní spoločné večery nielen na sviatok zamilovaných. V posteľnej bielizni od značky Brotex sa budete cítiť ako na obláčiku! Dôvodom je 100 % bavlnená tkanina v saténovej úprave, ktorá vyniká atlasovou väzbou a vysokou hustotou jemných priadzí. Posteľná bielizeň tak ponúka vyváženú kombináciu hebkosti, vzdušnosti a komfortu pri každom zaspávaní. Poteší aj jednoduchou údržbou – aj po opakovanom praní si zachováva svoj tvar, rýchlo schne a ľahko sa žehlí. Okrem praktických vlastností si lôžkoviny zamilujete aj vďaka originálnym dizajnom. A že je z čoho vyberať! Od prírodných vzorov Aria, Sarah pink, Jolie a Floreta až po minimalistický motív nekonečnej lásky s názvom Love. Nielen posteľnou bielizňou, ktorú si môžete zaobstarať od 57,55 €, však môžete spálňu zútulniť. K dispozícii sú aj dekoratívne obliečky na vankúše v rovnakom dizajne, ktoré si takisto zakúpite na stránkach www.brotex.sk od 8,35 €.
Do spálne, obývačky alebo ako drobná dekorácia na lavicu v predsieni – vankúš v tvare srdca od značky Brotex decentne doladí akýkoľvek interiér. Vďaka romantickému dizajnu funguje ako nápaditý akcent, ktorý priestor nielen zútulní, ale zároveň mu dodá osobitý charakter. Uprednostňujete klasiku v podobe sýtočervenej farby, dávate prednosť elegantnej vínovej, alebo by ste radi miestnosť oživili skôr poetickými vzormi čipkových sŕdc či vidieckeho patchworku? Nech už si svoju domácnosť ozdobíte akýmkoľvek motívom, vankúš v tvare srdca sa ľahko stane obľúbeným doplnkom, ktorý vám bude robiť radosť nielen na Valentína. K dispozícii v e-shope od 4,18 €.
Zdroj: SITA.sk - Ako vytvoriť romantickú atmosféru nielen v spálni? © SITA Všetky práva vyhradené.
Zaspávajte v objatí skutočného pohodlia! S maznavým vankúšom od značky Brotex bude každý unavený večer aj ospalé ráno o poznanie príjemnejšie. Vďaka svojmu ergonomickému tvaru je vhodný na spánok na boku aj na chrbte a zároveň poslúži ako ideálna opora pri čítaní a oddychu. Pomáha nájsť optimálnu polohu tela a prispieva k uvoľneniu ramien a šije. Skrátka ideálny partner do vašej postele. Výplň vankúša tvorí guličkové duté vlákno, ktoré je z praktických dôvodov umiestnené v samostatnom poťahu so zipsovým uzáverom. V prípade znečistenia ho tak jednoducho vyberiete a vrchný materiál bez problémov vyperiete. Vyberať si môžete hneď z niekoľkých veľkostí – 45x120 cm, 50x145 cm a 55x 180cm. Dostupný v e-shope www.brotex.sk od 31,18 €.
Chceli by ste preniesť kúsok valentínskej atmosféry aj do kuchyne? V ponuke značky Brotex nájdete všetko, po čom vaša romantická duša túži. Elegantné motívy Patchwork love a Čipkové srdce dodávajú praktickým textíliám pocit nežnosti, ktorý zútulní váš domov a podčiarkne jedinečnosť spoločne strávených chvíľ. Spríjemnite si momenty pri varení vkusnou zásterou či funkčnou chňapkou s magnetom na zavesenie. Nezabudnite ani na detaily v podobe ozdobného obrusu a podsedákov, ktoré dodajú večeri pri sviečkach to pravé čaro. K dispozícii v e-shope od 5,27 €.
Stačí sa len zachumlať a pohodový večer vo dvojici sa môže začať. Francúzske prikrývky od značky Brotex ponúknu každému z vás nielen hrejivé pohodlie, ale predovšetkým dostatok priestoru na ničím nerušené chvíle oddychu. Na nočné preťahovanie a nečakané odkrývanie tak môžete spokojne zabudnúť. Rozmery 200x200 cm, 220x200 cm, 220x220 cm, 240x220 cm či 240x200 cm sú dostatočne štedré na to, aby si každý našiel to svoje. Okrem viacerých veľkostí v ponuke nájdete aj rôzne typy prikrývok. Chceli by ste spálňu osviežiť? Stavte na lôžkoviny s Aloe Vera. Túžite dodať miestnosti viac pokoja a pohody? Zvoľte antistresový variant. Alebo patríte medzi zimomravcov, ktorí často spia aj pod niekoľkými vrstvami? Prikrývka Thermo je v tom prípade presne pre vás. Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek typ, z kvalitných lôžkovín Brotex budete nadšení. K dispozícii v e-shope www.brotex.sk od 64,18 €.
Dodajte svojej spálni romantický nádych, ktorý spríjemní spoločné večery nielen na sviatok zamilovaných. V posteľnej bielizni od značky Brotex sa budete cítiť ako na obláčiku! Dôvodom je 100 % bavlnená tkanina v saténovej úprave, ktorá vyniká atlasovou väzbou a vysokou hustotou jemných priadzí. Posteľná bielizeň tak ponúka vyváženú kombináciu hebkosti, vzdušnosti a komfortu pri každom zaspávaní. Poteší aj jednoduchou údržbou – aj po opakovanom praní si zachováva svoj tvar, rýchlo schne a ľahko sa žehlí. Okrem praktických vlastností si lôžkoviny zamilujete aj vďaka originálnym dizajnom. A že je z čoho vyberať! Od prírodných vzorov Aria, Sarah pink, Jolie a Floreta až po minimalistický motív nekonečnej lásky s názvom Love. Nielen posteľnou bielizňou, ktorú si môžete zaobstarať od 57,55 €, však môžete spálňu zútulniť. K dispozícii sú aj dekoratívne obliečky na vankúše v rovnakom dizajne, ktoré si takisto zakúpite na stránkach www.brotex.sk od 8,35 €.
Do spálne, obývačky alebo ako drobná dekorácia na lavicu v predsieni – vankúš v tvare srdca od značky Brotex decentne doladí akýkoľvek interiér. Vďaka romantickému dizajnu funguje ako nápaditý akcent, ktorý priestor nielen zútulní, ale zároveň mu dodá osobitý charakter. Uprednostňujete klasiku v podobe sýtočervenej farby, dávate prednosť elegantnej vínovej, alebo by ste radi miestnosť oživili skôr poetickými vzormi čipkových sŕdc či vidieckeho patchworku? Nech už si svoju domácnosť ozdobíte akýmkoľvek motívom, vankúš v tvare srdca sa ľahko stane obľúbeným doplnkom, ktorý vám bude robiť radosť nielen na Valentína. K dispozícii v e-shope od 4,18 €.
Zdroj: SITA.sk - Ako vytvoriť romantickú atmosféru nielen v spálni? © SITA Všetky práva vyhradené.
