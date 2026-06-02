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02. júna 2026
Vallo predstavil volebný program mestskej strany Team Bratislava, sľubuje zlepšenie cestnej dopravy – FOTO
Tagy: Bezpečnosť Kandidát na primátora Bratislavy MHD Nájomné bývanie Parkovanie Primátor Bratislavy Verejné priestory Volebný program
Pre zlepšenie a plynulosť premávky osobných áut chcú rozšíriť viaceré úseky ciest a ďalšími opatreniami odstraňovať dopravné lieviky na kritických úsekoch. Primátor hlavného mesta
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2.6.2026 (SITA.sk) - Pre zlepšenie a plynulosť premávky osobných áut chcú rozšíriť viaceré úseky ciest a ďalšími opatreniami odstraňovať dopravné lieviky na kritických úsekoch.
Primátor hlavného mesta Matúš Vallo spolu s kandidátmi mestskej strany Team Bratislava v utorok predstavili program, s ktorým vstupujú do nadchádzajúcich komunálnych volieb. S heslom „Bratislava je náš domov“ sľubujú novú úroveň MHD, zlepšovanie cestnej dopravy, viac policajtov v uliciach, lepšie parkovanie v ďalších častiach mesta, efektívne hospodárenie, viac zelene, dostupné nájomné byty, športoviská aj rekonštrukcie verejných priestorov.
„Chceme, aby Bratislava patrila k európskym lídrom v kvalite života, aby bola naďalej bezpečným a pokojným miestom s rozmanitou ponukou kultúrneho a športového vyžitia. Chceme, aby sa ľuďom a firmám v Bratislave darilo a nemuseli odchádzať za príležitosťami inde. Naopak, aby sa mladí ľudia do Bratislavy vracali, lebo život v nej im dáva zmysel,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Podľa Valla Bratislava už nie je mesto, ktoré len dobieha zameškané a rieši traumy z minulosti. „Za osem rokov sa z ,pacienta v kritickom staveʻ stala sebavedomá a fungujúca európska metropola," uviedol a dodal, že vedenie mesta nastavilo transparentné procesy, naštartovalo kľúčové investície a prinieslo kvalitu do ulíc a verejných priestorov. Mesto sa však podľa neho chce pozerať dopredu, nielen spravovať to, čo momentálne má, ale budovať ho, aby si v ňom ľudia mohli plánovať život aj v budúcnosti.
Prioritou programu strany Team Bratislava je urobiť bratislavskú MHD najlepšou v kategórii stredne veľkých európskych miest bez metra. „Do roku 2030 bude pre 41 percent obyvateľov dostupná zastávka električky do 500 metrov od bydliska a do roku 2040 sa to zvýši až na 60 percent obyvateľov," deklaroval Vallo. Súčasné vedenie mesta chce ďalej zlepšovať priemernú prevádzkovú rýchlosť vozidiel MHD, znižovať meškanie a zavádzať do prevádzky nové kvalitné vozidlá.
Okrem výstavby nových a modernizácie už existujúcich električkových a trolejbusových tratí majú využívanie MHD podporiť napríklad aj dve nové záchytné parkoviská pri ZOO a na Zlatých pieskoch, ktoré prinesú 843 nových parkovacích miest. „Mestská strana Team Bratislava bude budovať kvalitnú infraštruktúru pre čo najviac rôznych spôsobov dopravy, do ktorých sa všetci obyvatelia efektívne rozdelia podľa svojich individuálnych potrieb a preferencií," dodal primátor.
Pre zlepšenie a plynulosť premávky osobných áut chcú rozšíriť viaceré úseky ciest a ďalšími opatreniami odstraňovať dopravné lieviky na kritických úsekoch. „V častiach mesta kde to je potrebné, sa bude systém PAAS rozširovať tak, aby rezidenti ľahšie zaparkovali tam, kde bývajú a aj návštevníci tam mohli zaparkovať za férových podmienok," doplnil Vallo. V štyroch nových parkovacích domoch v lokalitách ZOO, Saratovská, Topoľčianska a Wolkrova má pribudnúť 460 krytých parkovacích miest.
„Pre mnohých ľudí je bezpečná cyklodoprava reálnou alternatívou pre pohyb autom. Budovaním bezpečných a prepojených cyklociest vytvoríme pre nich kvalitné podmienky a zároveň odľahčíme cesty pre tých, ktorí na presun potrebujú používať MHD alebo auto," priblížil ďalej Vallo s tým, že celkovo vznikne ďalších približne 35 kilometrov cyklistickej infraštruktúry. Pokračovať chcú aj v debarierizačných opatreniach na chodníkoch a opatreniach na zvyšovanie bezpečnosti.
„Bratislava za posledných sedem rokov zdvojnásobila investície do infraštruktúry a zároveň stiahla zadlženie na historické minimum. Je tak spoľahlivým partnerom, ktorý nemá problém so splácaním záväzkov," uviedol primátor a dodal, že do roku 2030 plánuje mesto ďalej znížiť zadlženosť mesta na úroveň 40 percent. Program Bratislava je náš domov sa tiež zaoberá novými spôsobmi, ako priniesť do mesta viac bytov pre ľudí, ktorí si komerčné bývanie nevedia dovoliť.
„Mesto bude preto pokračovať v rozvoji mestského nájomného bývania a v rozbehnutých projektoch prinesie ďalších 700 nových nájomných bytov (v projektoch na Terchovskej, Žitavskej, 2. etape Muchovho námestia, 1. etape Na Vrátkach II či rekonštrukciou nájomného domu Česká Budyšínska)," spresnil Vallo. Ďalšie byty sa podľa neho môžu dostať na trh vďaka tomu, že umožnia staré súkromné kancelárske budovy v meste prerobiť na bývanie. Vzniknúť tak môže 9 800 bytov pre 19 700 ľudí.
Dôležitým bodom programu je aj obnova verejných priestorov. Tá počíta najmä s rekonštrukciou Kamenného námestia v rámci dokončenia projektu Živé námestie, so začiatkom realizácie projektu Plató – prekrytie Staromestskej ulice, alebo s dokončením obnovy okolia jazera Rohlík v Ružinove. Veľkými premenami majú prejsť verejné priestory okolo električkových radiál Ružinovská a Pribinova-Košická. V Bratislave by mala byť už v roku 2027 dokončená aj výmena všetkých bodov verejného osvetlenia.
Ďalšou časťou programu sú investície do športovej infraštruktúry. „Pri jej budovaní sa v spolupráci so štátom a športovými zväzmi zameriame na kľúčové projekty nadmestského významu, napríklad vybudovanie nového Mestského športového areálu na Zlatých Pieskoch, vrátane nového atletického štadióna pre žiacke a juniorské súťaže so 400-metrovou atletickou dráhou, a nový 50-metrový bazén," poznamenal primátor. Postaviť chcú tiež dve športové haly, štyri multifunkčné ihriská, osem nových lokalít v rámci programu Cvičko, skatepark a obnoviť kúpaliská Zlaté piesky a Krasňany.
Team Bratislava plánuje aj systémové kroky k zvýšeniu bezpečnosti v hlavnom meste. V bratislavskej MHD majú pribudnúť aktívne hliadky mestskej polície, zároveň majú ambíciu dostať do ulíc Bratislavy ešte o 30 percent viac mestských policajtov. Mestská polícia by mala získať novú stanicu na Kamennom námestí a sieť mestského kamerového systému sa má naďalej rozširovať o ďalšie bezpečnostné kamery.
„Bratislava bude najzelenšie európske hlavné mesto. Budeme sa usilovať o rozšírenie územia v správe Mestských lesov Bratislava od štátnych Lesov SR," uviedol ďalej Vallo s tým, že ide primárne o lesy na Devínskej Kobyle a lužné lesy. Zámer je zdvojnásobiť výmeru mestských lesov v Bratislave. „Manažment týchto lesov bude v súlade s vysokými štandardmi mestských lesov so zameraním na ochranu prírody, minimalizovanie ťažby dreva, rozvoj rekreačnej funkcie s dôrazom na bezpečnosť," dodal.
Spojením viacerých menších aj väčších aktivít a iniciatív chcú pretvoriť Bratislavu na skutočné Mesto na Dunaji, kde ľudia žijú s riekou. Hlavnou prioritou je pokračovanie v napĺňaní vízie Bratislavského dunajského parku, ktorý má potenciál stať sa jedným z najväčších mestských prírodných riečnych parkov v Európe s jeho predpokladanou dĺžkou 28 kilometrov na brehu Dunaja pri plnej realizácii. Jeho prvú časť otvoria už tento rok vedľa Starého mosta.
„Začneme s výsadbou nových parkov v oblasti Mlynských nív a Petržalky, obnovíme najstaršie stromové aleje na Štefánikovej a Poštovej ulici a budeme pokračovať v tvorbe zelených ostrovčekov a ďalších vodozádržných opatrení. V meste vysadíme ďalších takmer 4-tisíc stromov a drevín s cieľom zadržiavania vody a ochladzovania mesta," doplnil primátor.
V oblasti nakladania s odpadmi chce Bratislava znížiť podiel skládkovaného odpadu na päť percent vďaka modernizácii zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) s dôrazom na ekologické riešenia a sebestačnosť mesta. „Ide o kľúčový projekt a zároveň je to jedna z najväčších investícií mesta v histórii. Vďaka modernizácii ZEVO dôjde nielen k rozšíreniu kapacít, ale aj možnosti dodávať lacné teplo pre obyvateľov Ružinova," zdôraznil Vallo.
Mesto Bratislava chce ďalej využívaním fotovoltiky znížiť svoje emisie. Vo svojej správe má desiatky budov, kde je možná inštalácia fotovoltických elektrární. „Pomocou zdieľania energie sa jednotlivé fotovoltické elektrárne spoja do veľkej zdieľanej elektrárne s výkonom minimálne 4 MW, vďaka ktorej môže mesto nielen znižovať emisie, ale zabezpečiť tiež poskytovanie niektorých služieb v časoch výpadku energie," doplnil.
Team Bratislava sa v komunálnych voľbách spája v koalícii so stranami Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita a Demokrati. „Našou ambíciou je budovať moderné, bezpečné, funkčné, prosperujúce a spravodlivé mesto, ktoré poskytne dostupnú vysokú kvalitu života pre všetkých obyvateľov. Mesto, ktoré stojí na silných základoch – na demokratických hodnotách, udržateľnosti a spolupráci," uzavrel primátor.
Zdroj: SITA.sk - Vallo predstavil volebný program mestskej strany Team Bratislava, sľubuje zlepšenie cestnej dopravy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Primátor hlavného mesta Matúš Vallo spolu s kandidátmi mestskej strany Team Bratislava v utorok predstavili program, s ktorým vstupujú do nadchádzajúcich komunálnych volieb. S heslom „Bratislava je náš domov“ sľubujú novú úroveň MHD, zlepšovanie cestnej dopravy, viac policajtov v uliciach, lepšie parkovanie v ďalších častiach mesta, efektívne hospodárenie, viac zelene, dostupné nájomné byty, športoviská aj rekonštrukcie verejných priestorov.
„Chceme, aby Bratislava patrila k európskym lídrom v kvalite života, aby bola naďalej bezpečným a pokojným miestom s rozmanitou ponukou kultúrneho a športového vyžitia. Chceme, aby sa ľuďom a firmám v Bratislave darilo a nemuseli odchádzať za príležitosťami inde. Naopak, aby sa mladí ľudia do Bratislavy vracali, lebo život v nej im dáva zmysel,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Mesto chce pozerať dopredu
Podľa Valla Bratislava už nie je mesto, ktoré len dobieha zameškané a rieši traumy z minulosti. „Za osem rokov sa z ,pacienta v kritickom staveʻ stala sebavedomá a fungujúca európska metropola," uviedol a dodal, že vedenie mesta nastavilo transparentné procesy, naštartovalo kľúčové investície a prinieslo kvalitu do ulíc a verejných priestorov. Mesto sa však podľa neho chce pozerať dopredu, nielen spravovať to, čo momentálne má, ale budovať ho, aby si v ňom ľudia mohli plánovať život aj v budúcnosti.
Prioritou programu strany Team Bratislava je urobiť bratislavskú MHD najlepšou v kategórii stredne veľkých európskych miest bez metra. „Do roku 2030 bude pre 41 percent obyvateľov dostupná zastávka električky do 500 metrov od bydliska a do roku 2040 sa to zvýši až na 60 percent obyvateľov," deklaroval Vallo. Súčasné vedenie mesta chce ďalej zlepšovať priemernú prevádzkovú rýchlosť vozidiel MHD, znižovať meškanie a zavádzať do prevádzky nové kvalitné vozidlá.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/predstavenie-volebneho-programu-strany-team-bratislava-fotografie/">Predstavenie volebného programu strany Team Bratislava (fotografie)
Okrem výstavby nových a modernizácie už existujúcich električkových a trolejbusových tratí majú využívanie MHD podporiť napríklad aj dve nové záchytné parkoviská pri ZOO a na Zlatých pieskoch, ktoré prinesú 843 nových parkovacích miest. „Mestská strana Team Bratislava bude budovať kvalitnú infraštruktúru pre čo najviac rôznych spôsobov dopravy, do ktorých sa všetci obyvatelia efektívne rozdelia podľa svojich individuálnych potrieb a preferencií," dodal primátor.
Pre zlepšenie a plynulosť premávky osobných áut chcú rozšíriť viaceré úseky ciest a ďalšími opatreniami odstraňovať dopravné lieviky na kritických úsekoch. „V častiach mesta kde to je potrebné, sa bude systém PAAS rozširovať tak, aby rezidenti ľahšie zaparkovali tam, kde bývajú a aj návštevníci tam mohli zaparkovať za férových podmienok," doplnil Vallo. V štyroch nových parkovacích domoch v lokalitách ZOO, Saratovská, Topoľčianska a Wolkrova má pribudnúť 460 krytých parkovacích miest.
Vzniknú ďalšie kilometre cyklotrás
„Pre mnohých ľudí je bezpečná cyklodoprava reálnou alternatívou pre pohyb autom. Budovaním bezpečných a prepojených cyklociest vytvoríme pre nich kvalitné podmienky a zároveň odľahčíme cesty pre tých, ktorí na presun potrebujú používať MHD alebo auto," priblížil ďalej Vallo s tým, že celkovo vznikne ďalších približne 35 kilometrov cyklistickej infraštruktúry. Pokračovať chcú aj v debarierizačných opatreniach na chodníkoch a opatreniach na zvyšovanie bezpečnosti.
„Bratislava za posledných sedem rokov zdvojnásobila investície do infraštruktúry a zároveň stiahla zadlženie na historické minimum. Je tak spoľahlivým partnerom, ktorý nemá problém so splácaním záväzkov," uviedol primátor a dodal, že do roku 2030 plánuje mesto ďalej znížiť zadlženosť mesta na úroveň 40 percent. Program Bratislava je náš domov sa tiež zaoberá novými spôsobmi, ako priniesť do mesta viac bytov pre ľudí, ktorí si komerčné bývanie nevedia dovoliť.
„Mesto bude preto pokračovať v rozvoji mestského nájomného bývania a v rozbehnutých projektoch prinesie ďalších 700 nových nájomných bytov (v projektoch na Terchovskej, Žitavskej, 2. etape Muchovho námestia, 1. etape Na Vrátkach II či rekonštrukciou nájomného domu Česká Budyšínska)," spresnil Vallo. Ďalšie byty sa podľa neho môžu dostať na trh vďaka tomu, že umožnia staré súkromné kancelárske budovy v meste prerobiť na bývanie. Vzniknúť tak môže 9 800 bytov pre 19 700 ľudí.
Dôležitým bodom programu je aj obnova verejných priestorov. Tá počíta najmä s rekonštrukciou Kamenného námestia v rámci dokončenia projektu Živé námestie, so začiatkom realizácie projektu Plató – prekrytie Staromestskej ulice, alebo s dokončením obnovy okolia jazera Rohlík v Ružinove. Veľkými premenami majú prejsť verejné priestory okolo električkových radiál Ružinovská a Pribinova-Košická. V Bratislave by mala byť už v roku 2027 dokončená aj výmena všetkých bodov verejného osvetlenia.
Zvýšenie bezpečnosti
Ďalšou časťou programu sú investície do športovej infraštruktúry. „Pri jej budovaní sa v spolupráci so štátom a športovými zväzmi zameriame na kľúčové projekty nadmestského významu, napríklad vybudovanie nového Mestského športového areálu na Zlatých Pieskoch, vrátane nového atletického štadióna pre žiacke a juniorské súťaže so 400-metrovou atletickou dráhou, a nový 50-metrový bazén," poznamenal primátor. Postaviť chcú tiež dve športové haly, štyri multifunkčné ihriská, osem nových lokalít v rámci programu Cvičko, skatepark a obnoviť kúpaliská Zlaté piesky a Krasňany.
Team Bratislava plánuje aj systémové kroky k zvýšeniu bezpečnosti v hlavnom meste. V bratislavskej MHD majú pribudnúť aktívne hliadky mestskej polície, zároveň majú ambíciu dostať do ulíc Bratislavy ešte o 30 percent viac mestských policajtov. Mestská polícia by mala získať novú stanicu na Kamennom námestí a sieť mestského kamerového systému sa má naďalej rozširovať o ďalšie bezpečnostné kamery.
„Bratislava bude najzelenšie európske hlavné mesto. Budeme sa usilovať o rozšírenie územia v správe Mestských lesov Bratislava od štátnych Lesov SR," uviedol ďalej Vallo s tým, že ide primárne o lesy na Devínskej Kobyle a lužné lesy. Zámer je zdvojnásobiť výmeru mestských lesov v Bratislave. „Manažment týchto lesov bude v súlade s vysokými štandardmi mestských lesov so zameraním na ochranu prírody, minimalizovanie ťažby dreva, rozvoj rekreačnej funkcie s dôrazom na bezpečnosť," dodal.
Spojením viacerých menších aj väčších aktivít a iniciatív chcú pretvoriť Bratislavu na skutočné Mesto na Dunaji, kde ľudia žijú s riekou. Hlavnou prioritou je pokračovanie v napĺňaní vízie Bratislavského dunajského parku, ktorý má potenciál stať sa jedným z najväčších mestských prírodných riečnych parkov v Európe s jeho predpokladanou dĺžkou 28 kilometrov na brehu Dunaja pri plnej realizácii. Jeho prvú časť otvoria už tento rok vedľa Starého mosta.
Chcú znížiť podiel skládkového odpadu
„Začneme s výsadbou nových parkov v oblasti Mlynských nív a Petržalky, obnovíme najstaršie stromové aleje na Štefánikovej a Poštovej ulici a budeme pokračovať v tvorbe zelených ostrovčekov a ďalších vodozádržných opatrení. V meste vysadíme ďalších takmer 4-tisíc stromov a drevín s cieľom zadržiavania vody a ochladzovania mesta," doplnil primátor.
V oblasti nakladania s odpadmi chce Bratislava znížiť podiel skládkovaného odpadu na päť percent vďaka modernizácii zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) s dôrazom na ekologické riešenia a sebestačnosť mesta. „Ide o kľúčový projekt a zároveň je to jedna z najväčších investícií mesta v histórii. Vďaka modernizácii ZEVO dôjde nielen k rozšíreniu kapacít, ale aj možnosti dodávať lacné teplo pre obyvateľov Ružinova," zdôraznil Vallo.
Mesto Bratislava chce ďalej využívaním fotovoltiky znížiť svoje emisie. Vo svojej správe má desiatky budov, kde je možná inštalácia fotovoltických elektrární. „Pomocou zdieľania energie sa jednotlivé fotovoltické elektrárne spoja do veľkej zdieľanej elektrárne s výkonom minimálne 4 MW, vďaka ktorej môže mesto nielen znižovať emisie, ale zabezpečiť tiež poskytovanie niektorých služieb v časoch výpadku energie," doplnil.
Team Bratislava sa v komunálnych voľbách spája v koalícii so stranami Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita a Demokrati. „Našou ambíciou je budovať moderné, bezpečné, funkčné, prosperujúce a spravodlivé mesto, ktoré poskytne dostupnú vysokú kvalitu života pre všetkých obyvateľov. Mesto, ktoré stojí na silných základoch – na demokratických hodnotách, udržateľnosti a spolupráci," uzavrel primátor.
Zdroj: SITA.sk - Vallo predstavil volebný program mestskej strany Team Bratislava, sľubuje zlepšenie cestnej dopravy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bezpečnosť Kandidát na primátora Bratislavy MHD Nájomné bývanie Parkovanie Primátor Bratislavy Verejné priestory Volebný program
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