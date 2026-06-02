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02. júna 2026
Parlament schválil zmeny v sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov, odstránia mnohé nejasnosti
Novela takisto upravuje prechodné pravidlá pri započítavaní už čerpanej rodičovskej alebo služobnej dovolenky do obdobia nároku na materské. Národná rada SR v utorok odobrila novelu zákona o ...
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2.6.2026 (SITA.sk) - Novela takisto upravuje prechodné pravidlá pri započítavaní už čerpanej rodičovskej alebo služobnej dovolenky do obdobia nároku na materské.
Národná rada SR v utorok odobrila novelu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorá má odstrániť interpretačné nejasnosti, aplikačné problémy a zosúladiť právnu úpravu s aktuálnymi potrebami praxe. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, ktoré novelu vypracovalo, schválené zmeny zahŕňajú aj predĺženie doby trvania novovzniknutého služobného pomeru pre určenie príslušnosti útvaru sociálneho zabezpečenia na vyplácanie výsluhového alebo invalidného dôchodku.
„Vzhľadom na migráciu príslušníkov bezpečnostných zložiek medzi jednotlivými zložkami sa minimálne trvanie novovzniknutého služobného pomeru pre určenie príslušnosti útvaru sociálneho zabezpečenia ozbrojenej zložky, ktorá bude vyplácať výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok, predlžuje na najmenej tri roky trvania novovzniknutého služobného pomeru u tejto zložky,“ vysvetlil rezort vnútra.
Zmeny nastanú aj v oblasti posudzovania zdravotnej spôsobilosti. „Na základe novej právnej úpravy posudkoví lekári získajú kompetenciu indikovať, predĺžiť alebo ukončiť dočasnú pracovnú neschopnosť príslušníka ozbrojených zložiek v odôvodnených prípadoch,“ uviedlo ministerstvo.
Pokiaľ ide o nárok na otcovskú dovolenku a materské pre príslušníkov ozbrojených zložiek, v reakcii na nález Ústavného súdu SR novela podľa rezortu vnútra prináša zosúladenie podmienok nároku na poskytovanie dávky materské pre príslušníkov ozbrojených zložiek so všeobecným systémom sociálneho poistenia.
„Zmenou je rozšírenie nároku na materské aj pre otcov - príslušníkov ozbrojených zložiek, ktorí majú bezprostredne po narodení dieťaťa možnosť čerpať otcovskú, resp. rodičovskú dovolenku s nárokom na materské, pričom celkové obdobie poberania materského otcom dieťaťa bude 28 týždňov, pri osamelých otcoch 31 týždňov a pri starostlivosti o dve a viac narodených detí 37 týždňov. Nárok vznikne za rovnakých podmienok, aké platia v systéme sociálneho poistenia,“ ozrejmilo ministerstvo.
Novela takisto upravuje prechodné pravidlá pri započítavaní už čerpanej rodičovskej alebo služobnej dovolenky do obdobia nároku na materské. „V tejto súvislosti sa novelizuje súvisiaca legislatíva príslušníkov ozbrojených zložiek, v ktorej sa zavádza nárok týchto príslušníkov na otcovskú dovolenku,“ informoval rezort vnútra.
Novela tiež upravuje výšku tehotenskej nemocenskej dávky. „Namiesto paušálnych 200 eur mesačne sa tehotenské pre príslušníčku ozbrojených zložiek bude po novom určovať z vymeriavacieho základu určeného z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu, pričom jeho priemerná výška má v roku 2026 dosiahnuť približne 370 eur,“ uviedlo ministerstvo.
Ďalej sa v rámci zákonných zmien zavádza nárok na vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok a jeho výplatu aj pre osoby, ktoré sa starajú o dlhodobo či trvale ťažko postihnuté dieťa - príjemcu invalidného dôchodku až do jeho 26 rokov veku. „Upravované pravidlá prispejú k väčšej sociálnej ochrane rodín v náročných životných situáciách,“ skonštatovalo ministerstvo vnútra.
Novela podľa rezortu potvrdzuje nárok pozostalých na úhradu nákladov spojených s pohrebom aj v prípadoch, keď si zosnulý spôsobil smrť sebapoškodením, teda samovraždou. Odstraňuje sa tak dlhoročná interpretačná nejasnosť. „A napokon nárok na dávku úmrtného budú mať prednostne pozostalí v priamom rade,“ zdôraznilo ministerstvo.
V zmysle verdiktu Najvyššieho súdu SR sa v rámci novelizácie upravuje výpočet výsluhového dôchodku poberateľov, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a na rozhodovanie o nároku naň je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
„Na niektoré dávky zo systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek môže mať vplyv aj porušenie služobnej disciplíny či povinnosti. Keďže policajt má podľa zákona o štátnej službe určité povinnosti aj mimo výkonu štátnej služby, doplní sa etický kódex vydávaný ministrom vnútra. Policajti budú povinní dodržiavať zásady etického kódexu aj mimo priameho výkonu služby, teda zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k získaniu osobnej výhody, ku konfliktu osobných záujmov so záujmami štátnej služby alebo k narušeniu dôveryhodnosti Policajného zboru,“ dodal rezort vnútra
Nová úprava by mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla tohto roka.
Zdroj: SITA.sk - Parlament schválil zmeny v sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov, odstránia mnohé nejasnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Národná rada SR v utorok odobrila novelu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorá má odstrániť interpretačné nejasnosti, aplikačné problémy a zosúladiť právnu úpravu s aktuálnymi potrebami praxe. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, ktoré novelu vypracovalo, schválené zmeny zahŕňajú aj predĺženie doby trvania novovzniknutého služobného pomeru pre určenie príslušnosti útvaru sociálneho zabezpečenia na vyplácanie výsluhového alebo invalidného dôchodku.
Zmeny v posudzovaní zdravotnej spôsobilosti
„Vzhľadom na migráciu príslušníkov bezpečnostných zložiek medzi jednotlivými zložkami sa minimálne trvanie novovzniknutého služobného pomeru pre určenie príslušnosti útvaru sociálneho zabezpečenia ozbrojenej zložky, ktorá bude vyplácať výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok, predlžuje na najmenej tri roky trvania novovzniknutého služobného pomeru u tejto zložky,“ vysvetlil rezort vnútra.
Zmeny nastanú aj v oblasti posudzovania zdravotnej spôsobilosti. „Na základe novej právnej úpravy posudkoví lekári získajú kompetenciu indikovať, predĺžiť alebo ukončiť dočasnú pracovnú neschopnosť príslušníka ozbrojených zložiek v odôvodnených prípadoch,“ uviedlo ministerstvo.
Pokiaľ ide o nárok na otcovskú dovolenku a materské pre príslušníkov ozbrojených zložiek, v reakcii na nález Ústavného súdu SR novela podľa rezortu vnútra prináša zosúladenie podmienok nároku na poskytovanie dávky materské pre príslušníkov ozbrojených zložiek so všeobecným systémom sociálneho poistenia.
„Zmenou je rozšírenie nároku na materské aj pre otcov - príslušníkov ozbrojených zložiek, ktorí majú bezprostredne po narodení dieťaťa možnosť čerpať otcovskú, resp. rodičovskú dovolenku s nárokom na materské, pričom celkové obdobie poberania materského otcom dieťaťa bude 28 týždňov, pri osamelých otcoch 31 týždňov a pri starostlivosti o dve a viac narodených detí 37 týždňov. Nárok vznikne za rovnakých podmienok, aké platia v systéme sociálneho poistenia,“ ozrejmilo ministerstvo.
Úprava výšky tehotenskej nemocenskej dávky
Novela takisto upravuje prechodné pravidlá pri započítavaní už čerpanej rodičovskej alebo služobnej dovolenky do obdobia nároku na materské. „V tejto súvislosti sa novelizuje súvisiaca legislatíva príslušníkov ozbrojených zložiek, v ktorej sa zavádza nárok týchto príslušníkov na otcovskú dovolenku,“ informoval rezort vnútra.
Novela tiež upravuje výšku tehotenskej nemocenskej dávky. „Namiesto paušálnych 200 eur mesačne sa tehotenské pre príslušníčku ozbrojených zložiek bude po novom určovať z vymeriavacieho základu určeného z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu, pričom jeho priemerná výška má v roku 2026 dosiahnuť približne 370 eur,“ uviedlo ministerstvo.
Ďalej sa v rámci zákonných zmien zavádza nárok na vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok a jeho výplatu aj pre osoby, ktoré sa starajú o dlhodobo či trvale ťažko postihnuté dieťa - príjemcu invalidného dôchodku až do jeho 26 rokov veku. „Upravované pravidlá prispejú k väčšej sociálnej ochrane rodín v náročných životných situáciách,“ skonštatovalo ministerstvo vnútra.
Novela podľa rezortu potvrdzuje nárok pozostalých na úhradu nákladov spojených s pohrebom aj v prípadoch, keď si zosnulý spôsobil smrť sebapoškodením, teda samovraždou. Odstraňuje sa tak dlhoročná interpretačná nejasnosť. „A napokon nárok na dávku úmrtného budú mať prednostne pozostalí v priamom rade,“ zdôraznilo ministerstvo.
Porušenie služobnej disciplíny
V zmysle verdiktu Najvyššieho súdu SR sa v rámci novelizácie upravuje výpočet výsluhového dôchodku poberateľov, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a na rozhodovanie o nároku naň je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
„Na niektoré dávky zo systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek môže mať vplyv aj porušenie služobnej disciplíny či povinnosti. Keďže policajt má podľa zákona o štátnej službe určité povinnosti aj mimo výkonu štátnej služby, doplní sa etický kódex vydávaný ministrom vnútra. Policajti budú povinní dodržiavať zásady etického kódexu aj mimo priameho výkonu služby, teda zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k získaniu osobnej výhody, ku konfliktu osobných záujmov so záujmami štátnej služby alebo k narušeniu dôveryhodnosti Policajného zboru,“ dodal rezort vnútra
Nová úprava by mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla tohto roka.
Zdroj: SITA.sk - Parlament schválil zmeny v sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov, odstránia mnohé nejasnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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