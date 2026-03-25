Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
25. marca 2026
Vallo vyzýva štát na zlepšenie regulácie záložní, priťahujú kriminalitu a zhoršujú kvalitu života
Hlavné mesto adresovalo výzvu štátu v súvislosti so zlepšením bezpečnosti v mestách. Riešiť chce záložne, ktoré podľa neho priťahujú kriminalitu a zhoršujú kvalitu života komunitám žijúcim v ich ...
25.3.2026 (SITA.sk) - Hlavné mesto adresovalo výzvu štátu v súvislosti so zlepšením bezpečnosti v mestách. Riešiť chce záložne, ktoré podľa neho priťahujú kriminalitu a zhoršujú kvalitu života komunitám žijúcim v ich okolí.
Prevádzkovanie záložní bez jasných pravidiel podľa samospráv marí úsilie a opatrenia, ktoré pre zlepšenie bezpečnosti zaviedli a na ktorých sa podieľa mestská aj štátna polícia. Primátor Bratislavy Matúš Vallo predstavil konkrétne riešenia aj s apelom na štát, aby s realizáciou týchto opatrení začal čo najskôr.
Na problém záložní upozorňovali zástupcovia samospráv už minulý rok, keď vláde adresovali výzvu na riešenie narastajúcej kriminality v mestách. Podľa mesta sú záložne na Slovensku neregulované, sú rizikovým podnikaním, podporujú úžeru a sú patologickým katalyzátorom ďalšej kriminality v území, kde sa nachádzajú.
„Pripravených máme viacero konkrétnych riešení týkajúcich sa prevádzky záložní. Ich presadenie si ale vyžaduje aj legislatívne zmeny, preto sa opätovne obraciame na štát s výzvou, aby sa k ich realizácii pristúpilo čím skôr. Lebo keď toto štát neurobí, komunity žijúce v okolí záložní budú trpieť ďalej,” uviedol Vallo. Návrhy smerujú k sprísneniu povinnosti záložní a vo zvýšení ich dohľadu.
„Záložne by mali mať jasnú vlastnícku štruktúru, mali by identifikovať a evidovať tovar pri vykupovaní a evidovať aj údaje o predávajúcom. Toto všetko totiž dnes absentuje," uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla s tým, že podobná úprava existuje napríklad v Česku, či Poľsku. Ďalšou zásadnou požiadavkou je rozšírenie právomoci samospráv, ktoré by mohli regulovať umiestnenie záložní.
Na pretrvávajúci problém upozornil primátor Bratislavy spolu so starostom Ružinova Martinom Chrenom aj v súvislosti s lokalitou 500 bytov, ktorej sa tento problém priamo dotýka, čo potvrdil aj zástupca jej obyvateľov.
„Za posledný rok sme v tejto lokalite investovali enormné úsilie do zlepšenia bezpečnosti," skonštatoval Vallo s tým, že za minulý rok počet zásahov mestskej polície v tejto štvrti vzrástol štvornásobne. Problém so záložňami eviduje hlavné mesto aj v iných lokalitách.
„Výsledkom je, že všetky opatrenia, ktoré mesto v oblasti bezpečnosti robí a na ktorých sa podieľa mestská aj štátna polícia, marí práve prevádzkovanie záložní bez jasných pravidiel," poznamenal Bubla. Prítomnosť záložní v lokalitách podľa mesta drží v území kriminalitu, čo má následne výrazný negatívny dopad na celú komunitu, ktorá v ich okolí žije.
„Ak sa pozrieme na spoločnosti poskytujúce napríklad rýchle pôžičky, alebo na herne, tento typ biznisu je na Slovensku regulovaný. Je to úplne normálna a bežná vec, že sa takýto biznis reguluje. Každý kto ide do herne sa musí preukázať občianskym preukazom. Podobne v záložniach, ak niekto preberá tovar, by mal mať zodpovednosť za jeho legálny pôvod,“ uviedol starosta Ružinova.
„Ide o akútny problém, ktorý je potrebné riešiť. Problém bezpečnosti je pre obyvateľov jedným z najdôležitejších a nemá stranícke tričko. Žiadam preto všetky politické strany, aby sa k tejto našej výzve postavili čelom a prijali rýchlu legislatívnu zmenu, ktorá život obyvateľov v okolí problémových záložní vráti do normálu," uzavrel Vallo.
Zdroj: SITA.sk - Vallo vyzýva štát na zlepšenie regulácie záložní, priťahujú kriminalitu a zhoršujú kvalitu života © SITA Všetky práva vyhradené.
Jasná vlastnícka štruktúra
Marenie bezpečnostných opatrení
Bezpečnosť obyvateľov
