|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. marca 2026
Politológ nepovažuje Pellegriniho vysvetlenie o ceste do Moskvy za presvedčivé, ďalší vývoj kauzy bude závisieť od reakcie opozície
Informácie o vybavovaní audiencie v Moskve pre Petra Pellegriniho v súvislosti s parlamentnými voľbami v roku 2020 považuje politológ Tomáš ...
Zdieľať
25.3.2026 (SITA.sk) - Informácie o vybavovaní audiencie v Moskve pre Petra Pellegriniho v súvislosti s parlamentnými voľbami v roku 2020 považuje politológ Tomáš Koziak za mimoriadne závažné. Podľa neho ide o situáciu, ktorej by sa mala venovať primeraná pozornosť, keďže naznačuje možnú snahu o ovplyvnenie volieb na Slovensku zo strany cudzieho štátu.
„Je to presne to, na čo poukazovali strany vládnej koalície, keď prijímali zákon týkajúci sa zasahovania cudzích štátov do našich volieb. Teraz sa to, čo si sami schválili, obracia proti nim,“ uviedol Koziak pre agentúru SITA. Koalícia vtedy hovorila o zasahovaní Veľkej Británie do slovenských volieb. Volebná kalkulačka financovaná zo zahraničia sa však podľa politológa nedá so súčasnou kauzou porovnať.
„Treba povedať, že volebná kalkulačka necielila na žiadnu konkrétnu skupinu voličov v tom zmysle, že by ich nabádala, aby volili nejaké konkrétne politické strany. Ja sám som si ju robil a môžem povedať, že ma k ničomu nenabádala a je to štandardná záležitosť, ktorá sa používala aj v Česku a iných krajinách. Je prejav maximálneho pokrytectva, že volebná kalkulačka im prekáža, ale toto idú bagatelizovať,“ myslí si politológ.
Podľa medializovaných informácií mal Peter Pellegrini ešte ako predseda vlády pred parlamentnými voľbami v roku 2020 požiadať maďarského premiéra Viktora Orbána o sprostredkovanie stretnutia v Moskve. Cieľom malo byť posilnenie preferencií strany Smer-SD, ktorej bol v tom čase volebným lídrom.
Do komunikácie mal byť zapojený aj maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý mal túto požiadavku tlmočiť ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi. Zo zverejneného prepisu telefonátu vyplýva, že maďarská strana mala zdôrazňovať záujem na zotrvaní vtedajšej vlády pri moci.
Podľa Koziaka informácie naznačujú, že strany vládnej koalície majú k Rusku bližšie, než by bolo vhodné. „Pokiaľ žiadajú Rusko, aby podporilo konkrétne politické strany v predvolebnom zápase, je to alarmujúce, pretože bavíme sa o vzťahoch so štátom, ktorý označuje Slovenskú republiku za nepriateľa,“ upozornil. V tejto súvislosti poukázal aj na širší kontext hybridných operácií, ktoré Rusko vedie v krajinách Európskej únie od roku 2014, keď obsadilo Krym.
„Bolo to dostatočne dobre známe aj Slovenskej informačnej službe a boli sme na to upozorňovaní zo strany mnohých štátov EÚ, že takéto hybridné operácie tu prebiehajú,“ podotkol. Podľa neho ide o hrozbu pre demokraciu a zahraničnopolitické smerovanie Slovenskej republiky, pričom je zároveň v rozpore s deklarovaným ukotvením krajiny v EÚ a NATO, ktoré je v programovom vyhlásení vlády.
Pellegrini na medializované informácie reagoval tým, že jeho cesta do Moskvy v roku 2020 bola oficiálnou pracovnou návštevou. Ruského premiéra navštívil spolu s vtedajším ministrom hospodárstva. Cieľom podľa neho bolo uistiť sa, že bude zaistená dodávka ropy, zemného plynu a jadrového paliva na Slovensko.
Politológ nepovažuje toto vysvetlenie za presvedčivé. Podľa neho mohlo ísť skôr o snahu vyslať signál smerom k voličom, že má podporu Ruska. Podstatné to mohlo byť najmä pre časť elektorátu, pre ktorú sú vzťahy s Ruskom cennejšie ako kontakty Slovenska so štátmi Európskej únie. Koziak zároveň nevylučuje, že podobné snahy o ovplyvňovanie volieb sa môžu objaviť aj v budúcnosti.
„To, čo sa deje v kontexte maďarských volieb môžeme očakávať aj na Slovensku v prípade nadchádzajúcich volieb. Je možné, že strany vládnej koalície budú o takúto podporu žiadať Rusko,“ myslí si. Ďalší vývoj tejto kauzy bude podľa neho závisieť aj od reakcie opozície. Koziak upozornil, že tá má teraz príležitosť tému politicky otvárať.
„Koalícia nabila silný arzenál pre opozičné politické strany a teraz závisí len od nich, či nechajú túto vec svojou neaktivitou odplávať do politickej bezvýznamnosti, ako to urobili aj s inými témami, alebo ju budú udržiavať v pozornosti až do volieb. Pretože treba povedať, že keby sme urobili „test Ficom“ a objavilo by sa to v opačnom garde, že opozičné strany by žiadali západné krajiny o intervenciu v ich prospech pri voľbách, tak Robert Fico by určite zvolával Bezpečnostnú radu štátu pomaly každý týždeň,“ poukázal Koziak.
Volebná kalkulačka
Žiadosť o sprostredkovanie stretnutia v Moskve
Alarmujúca skutočnosť
Signál pre voličov
Vývoj bude závisieť od reakcie opozície
