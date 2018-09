Vallo: Vzťah primátora a poslancov je v Bratislave historicky najhorší

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 5. septembra (TASR) – Kandidát na primátora Bratislavy v novembrových komunálnych voľbách Matúš Vallo vníma súčasný vzťah šéfa bratislavskej samosprávy s mestskými poslancami ako historicky najhorší. Súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal podľa neho nedokáže nájsť zhodu s mestským zastupiteľstvom, čo sa odzrkadľuje na nespustenej celomestskej parkovacej politike, meškajúcom rozvoji cyklodopravy či na probléme okolo zákazu hazardu. Vallo to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii.Kandidát poukázal, že pod vedením Nesrovnala sa jedna tretina zastupiteľstiev skončila ako neuznášaniaschopná.tvrdí Vallo. Nesrovnal sa podľa neho s mestskými poslancami háda a tí mu následne robia obštrukcie. Výsledkom je, že dôležité zmeny pre mesto sa odsúvajú. Na hádky medzi súčasným bratislavským primátorom a mestským zastupiteľstvom sa rozhodol Vallo upozorniť aj vo svojej predvolebnej kampani.Bratislava podľa neho potrebuje spoluprácu. Ako nezávislý kandidát na primátora s podporou mimoparlamentných strán Spolu-občianska demokracia a Progresívne Slovensko deklaruje, že spolu s ním do mestského zastupiteľstva kandiduje 35 kandidátov a ďalších 82 ľudí do miestnych zastupiteľstiev mestských častí.vyhlásil Vallo. Medzi jeho hlavné priority, ktoré by chcel vo funkcii riešiť, patrí doprava, rozvoj mesta, sociálna oblasť, životné prostredie a kvalitné fungovanie mesta. Presadiť by chcel reálnu parkovaciu politiku, expresné linky MHD, nové cyklotrasy či predĺženie električkovej trate v Petržalke, Dúbravke, Ružinove a vybudovanie trate cez Nivy do Podunajských Biskupíc. Sľubuje tiež stavebného ombudsmana, nový územný plán, nové mestské nájomné byty, audit vizuálneho smogu či vznik neformálnej pozície nočného primátora.