Van der Poel odstúpil z pretekov Okolo Švajčiarska, šetria ho na Tour de France

Nevyhol sa prechladnutiu

Víťazné ambície

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Cyklistické preteky Okolo Švajčiarska pokračujú už bez Holanďana Mathieua van der Poela . Víťaz dvoch etáp a dvojdňový líder celkového poradia je podľa vedenia belgickej stajne Alpecin Fanix prechladnutý a v tíme nechcú riskovať zhoršenie jeho zdravotného stavu.Odstúpil pred piatkovou šiestou etapou. S výnimočným klasikárom aj skvelým šprintérom Van der Poelom počítajú ako s lídrom na Tour de France a Holandsko by mal zasa reprezentovať na olympijských hrách v Tokiu."V daždivom počasí uplynulých dní sa náš jazdec nevyhol miernemu prechladnutiu, preto je potrebné, aby si poriadne oddýchol. Napriek tomu, že sa tešil na pokračovanie v pretekoch vo Švajčiarsku, rozhodli sme sa ho šetriť pred Tour de France," píše sa vo vyhlásení tímu Alpecin-Fenix, ktoré cituje web cyclingnews.com.Dvadsaťšesťročný Van der Poel, držiteľ 33 víťazstiev v profipelotóne, sa o dva týždne predstaví vôbec prvýkrát vo svojej kariére na Tour de France. Víťazné ambície by mal mať hneď v úvodnej etape s klasikárskym profilom v Bretónsku.Jeho tím sa netají tým, že by ho po nej chceli vidieť v žltom drese lídra slávnych pretekov. Ešte predtým by sa mal Van der Poel predstaviť na majstrovstvách Holandska, kde by mal obhajovať domáci titul.