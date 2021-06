Hamšík trénuje na 80 percent a sústredí sa na duel proti Poľsku, Hubočan je nadšený z návratu do Petrohradu

Vo vzduchu cítia Poľsko

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Prvý duel slovenskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách Európy sa rýchlo blíži a zverenci trénera Štefana Tarkoviča sú už mysľou na pondelkovom súboji proti Poliakom. Zasiahnuť doň chce aj kapitán slovenského výberu Marek Hamšík , ktorého v ostatných týždňoch trápilo svalové zranenie lýtka."Vyzerá to tak, že je to za mnou, mám už za sebou dva plné tréningy a verím, že na zápas budem k dispozícii,“ povedal podľa webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) skúsený stredopoliar, ktorý nedávno prestúpil zo švédskeho Göteborgu do tureckého Trabzonsporu.Slováci aktuálne už dolaďujú posledné detaily na Poliakov. "Ja som nemal prípravy plné zuby, predsa len som v nej nebol tak dlho. A áno, už cítime vo vzduchu Poľsko. Je to silný tím, sú tam silní hráči, samozrejme Lewandowski. Rovnako ako my uvažujú Poliaci o postupe zo skupiny,“ pokračoval Hamšík a spomenul si aj na svojho niekdajšieho spoluhráča Piotra Zeliňského: "Asi najtalentovanejší hráč, s akým som hral."Zaujímavosťou je, že v národnom tíme debutoval Hamšík práve v súboji proti poľskému výberu, stalo sa tak ešte vo februári 2007. Pred premiérou na tohtoročnom Eure doplnil: "Nervozita patrí k prvému zápasu. V hlavách už máme Poľsko, začína sa nová kapitola."Slováci odohrajú prvé dva súboje na šampionáte v ruskom Petrohrade, ktorý je známy pre obrancu Tomáš Hubočana . Veď za miestny Zenit kedysi hrával."Som nadšený, že som späť a že som tu ako účastník šampionátu. Špeciálne ma teší, že si mám možnosť zahrať na novom štadióne, lebo ten postavili až po mojom odchode zo Zenitu. Je nádherný,“ prezradil.O najbližšom súperovi Slovákov skúsený 35-ročný zadák poznamenal: "Kompaktné mužstvo, vieme, čo je Lewandowski zač a prvý zápas veľa napovie. Zopakujem starú pravdu - všetko sa ukáže na ihrisku."Ešte pred stredajším odletom slovenskej výpravy do Ruska boli najzaujímavejšie správy o zdravotnom stave hráčov. Do Petrohradu odchádzal s problémami okrem Mareka Hamšíka aj Ivan Schranz "Hamšík trénuje na 80 percent, Schranz je v pokojovom režime. Zvyšok mužstva je v pohode. Samozrejme, že každé ráno príde ktosi s čímsi, ale do 48 hodín poriešime, čo treba,“ ozrejmil tímový lekár Ján Baťalík podľa webu SFZ.