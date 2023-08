Van der Poela nezastavil pád ani zničená obuv, Holandsko má majstra sveta po 38 rokoch (foto)

Najväčšie víťazstvo na ceste

Komplikácie počas pretekov











7.8.2023 (SITA.sk) - Ani škaredý pád, zničená obuv a roztrhnutý dres nezastavili Holanďana Mathieua van der Poela na ceste za triumfom v nedeľňajších mužských pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v Škótsku.Dvadsaťosemročný pretekár zvíťazil po úniku s náskokom 1:37 min pred Belgičanom Woutom van Aertom . Bronz si vybojoval Slovinec Tadej Pogačar (+1:45 min).„Bol to jeden z mojich najväčších cieľov, ktoré mi ešte zostali. Zvíťaziť na majstrovstvách sveta je úžasné. Pre mňa je to takmer zavŕšenie celej kariéry, možno moje najväčšie víťazstvo na ceste,“ vyhlásil Van der Poel.K favoritom pretekov s hromadným štartom by mal patriť aj na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.Van der Poel sa postaral o premiérové holandské víťazstvo na svetovom šampionáte po 38 rokoch. V záverečných metroch si mohol dovoliť aj mierne spomalenie, keďže mal komfortný náskok pred najbližšími prenasledovateľmi „Keď som videl, že ma nikto nenaháňa, dodalo mi to krídla," opísal momenty počas úniku, ktorý zakončil životným úspechom.Preteky museli prerušiť na zhruba 45 minút po tom, ako skupina ekologických demonštrantov odmietla opustiť cestu. Všetko na mieste riešila miestna polícia, ktorá zatkla päť ľudí. Jazdci medzitým posedávali na ceste, pri nej alebo v sprievodných vozidlách.Slovenský reprezentant Peter Sagan sa s pretekmi rozlúčil približne 110 kilometrov pred cieľom. V minulosti trojnásobný šampión (2015, 2016 a 2017) vo svojom trinástom štarte na MS preteky tretíkrát nedokončil, v minulosti aj v rokoch 2010 a 2018. Nedeľňajšie preteky nedokončil ani ďalší Slovák Matúš Štoček