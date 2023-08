Sága okolo Mbappého nemá konca, prestup z PSG do Realu Madrid je zatiaľ v nedohľadne

Nová zmluva alebo predaj

Situácia je v slepej uličke

7.8.2023 (SITA.sk) - Sága okolo odchodu francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappého Paríža Saint-Germain nemá konca. Ako referuje web denníka AS s odvolaním sa na francúzsky L'Equipe, najnovšie sa objavili správy, že funkcionári Realu Madrid nepodniknú žiadne kroky smerom k získaniu 24-ročného hráča, kým Mbappé sám nezverejní túžbu odísť z Parku princov.Údajne až potom by predstavitelia „bieleho baletu" mohli vyrukovať s ponukou na úrovni okolo 180 miliónov eur, pričom sú vraj naklonení zdvihnúť ju v prípade potreby na 200 miliónov. Mbappého meno sa dlhodobo spája s prestupom do španielskeho Realu Madrid, ktorý predvlani ponúkol za transfer 180 miliónov eur. Pred rokom sa zdalo, že Mbappé zamieri ako voľný hráč do Realu Madrid, no na poslednú chvíľu cúvol a podpísal s parížskym Saint-Germain novú zmluvu.Majster sveta z „mundialu" v roku 2018 má s PSG kontrakt do 30. júna 2024 a nedávno informoval predstaviteľov klubu, že neaktivuje opciu na predĺženie zmluvy o ďalších dvanásť mesiacov. Zároveň vyjadril túžbu odohrať v parížskom mužstve nasledujúcu sezónu 2023/2024. Klub však nechce nechať Mbappého odísť zadarmo na konci budúceho ročníka a tvrdí, že najlepší strelec MS 2022 buď podpíše novú zmluvu, alebo ho predajú.Saudskoarabský klub Al-Hilal nedávno ponúkol Parížanom za prestup Mbappého 300 miliónov eur, pričom pre samotného hráča pripravil ročný kontrakt s platom 700 miliónov eur. Predstavitelia francúzskeho šampióna potvrdili túto ponuku a dali saudskoarabskému klubu povolenie začať rokovania priamo s Mbappém, no ten sa nechcel stretnúť s predstaviteľmi Al-Hilalu, čo údajne nahnevalo funkcionárov parížskeho klubu.Pred Mbappém tak stoja dve najpravdepodobnejšie možnosti - buď zostane v PSG a nebude hrať celú sezónu 2023/2024, kým zadarmo odíde, alebo si funkcionári z Parku princov sadnú za rokovací stôl so zástupcami španielskeho Realu Madrid a zrealizujú ešte počas tohto leta prestup, ktorý údajne Mbappé najviac preferuje. V súčasnosti je síce celá situácia v slepej uličke, no v priebehu najbližších týždňov sa môže vyriešiť.