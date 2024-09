Vančo: Vládna koalícia svojím prístupom k spravodlivosti odrádza kvalitných kandidátov na Ústavný súd (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.9.2024 (SITA.sk) - Malý záujem o funkciu ústavného sudcu je zapríčinený prístupom vládnej koalície k spravodlivosti. Skonštatoval to opozičný poslanec Branislav Vančo Progresívne Slovensko ) v súvislosti s faktom, že do voľby kandidátov na chýbajúceho sudcu Ústavného súdu SR sa prihlásila jedna kandidátka, konkrétne Lívia Trellová „Kvalitných kandidátov a kandidátok je na Slovensku dosť, no táto koalícia im dáva jasne najavo, že o nich nemá záujem,“ uviedol Vančo s tým, že štátne inštitúcie berú predstavitelia koalície ako vlastné trafiky.„Vytvárajú dymové clony a riešia len zájmy seba a svojich ľudí. Plné obsadenie ústavného súdu ako kľúčovej inštitúcie spravodlivosti pre nich zjavne nie je prioritou,“ dodal Vančo.