Vancouver má na COVID listine už sedem hokejistov, štyri odložené zápasy budú musieť odohrať neskôr

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - V klube zámorskej hokejovej NHL Vancouver Canucks sa rýchlo rozmohol koronavírus a "kosatky" budú v profilige pauzovať minimálne do 6. apríla. Klub nehral už v stredu proti Calgary a vedenie súťaže odložilo aj jeho súboj proti Edmontonu a dve stretnutia proti Winnipegu. Informácie priniesol oficiálny web NHL.Ak sa situácia vo Vancouveri zlepší, mohol by 8. apríla nastúpiť proti Calgary . Náhradné termíny odložených duelov zatiaľ nie sú známe. V kanadskej Severnej divízii nedávno vynechali štyri stretnutia aj hokejisti Montrealu.Dovedna na tzv. COVID listine figuruje už sedem hráčov A-mužstva a jeden člen realizačného tímu Canucks. K útočníkovi Adamovi Gaudettemu a obrancovi Travisokvi Hamonicovi sa pridali už aj beci Alexander Edler s Quinnom Hughesom, útočníci Zack MacEwen s Antoinem Rousselom a brankár Braden Holtby. Identita nakazeného kouča nie je známa.V celej NHL od začiatku základnej časti aktuálnej sezóny museli odložiť už 50 stretnutí, kvôli koronavírusu 45 a ďalších 5 kvôli počasiu. Pôvodný plán hovoril o konci základnej časti 8. mája, po novom je to už 11. máj.