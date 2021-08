Vaňová batéria do každej kúpeľne

Moderné zariadenie by malo spĺňať najmä funkčné využitie, pričom budete dbať aj na ladenie batérie so zvyškom vybavenia.

Kde hľadať moderné technické vybavenie do kúpeľne?

S výberom a kúpou kvalitného vybavenia do kúpeľne sa určite neponáhľajte, vždy si najprv overte technické parametre a tiež zvážte vhodný dizajn do svojej kúpeľne. Ak však chcete skombinovať moderné a elegantné prevedenie s funkčnosťou, tak predajca kúpeľňových produktov Glast.sk vám ponúka veľa zaujímavých možností. Okrem vaňových batérií tu nájdete aj vodovodné batérie do kuchyne.

Aké existujú typy vaňových batérií:

- nástenná páková a kohútiková batéria

- podomietková vaňová batéria s možnosťou napúšťania cez výtok alebo prepad

- vaňová batéria umiestnená priamo na vani

- k voľne stojacej vani môžete využiť stojankovú vaňovú batériu

Vhodné riešenie pre vašu kúpeľňu

Ak nechcete mať pridaných veľa prvkov, tak je vhodným riešením napúšťanie vane cez prepad, kedy dokážete skombinovať potrebné funkcie s možnosťou napúšťania vody. Veľa ľudí pri rekonštrukcii kúpeľne uprednostňuje najmä nástenné batérie. Ich hlavnou výhodou je jednoduchá montáž a nenáročné náklady oproti ostatným modelom vaňových batérií.

Samozrejmosťou každej kúpeľne by mal byť bielizník, ktorý sa postará o uskladnenie špinavého a použitého oblečenia. Bielizníky so štýlovým prírodným prevedením sa budú skvelo hodiť k minimalistickému štýlu, kde dokáže vyniknúť ich jednoduchý a praktický vzhľad.

Moderné technické riešenia kúpeľňového vybavenia nám ponúkajú veľké množstvo výberu batérií, kedy sa nemusíme sústrediť len na ich dizajn, ale aj funkčnosť a spôsob inštalácie. S hľadaním kvalitnej batérie sa môžete obrátiť na Glast.sk, kde nájdete skutočne veľkú ponuku kúpeľňového vybavenia.

Zdroj obrázku: Casa Media / Shutterstock.com