Varga a Gajdošová obhájili prvenstvá v ankete Triatlonista roka

Štvornásobný majster sveta v akvatlone Slovák Richard Varga poskytuje rozhovor po tom, čo zvíťazil v kategórii Elite mužov počas majstrovstiev Európy v akvatlone 27. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Triatlonista roka 2019:



muži: 1. Richard Varga (TRIAX Bratislava) 209, 2. Matúš Verbovský (ŠK Atóm Levice) 136, 3. Miroslav Ozorák (TTK Nové Zámky) 127, 4. Ondrej Kubo (3NITY Triathlon team Bratislava) 92, 5. Marek Pavuk (ŠK Aquasport Levice) 46



ženy: 1. Romana Gajdošová (Triatlonový klub Košice) 223, 2. Zuzana Michalíčková (KPŠ NEREUS Žilina) 167, 3. Ivana Kuriačková (ŠK ATÓM Levice) 109, 4. Margaréta Bičanová (KPŠ NEREUS Žilina) 72, 5. Lýdia Drahovská (ŠBR Piešťany) 56

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) - Richard Varga a Romana Gajdošová opäť obhájili prvenstvá v ankete Triatlonista roka. Najlepších športovcov Slovenskej triatlonovej únie (STÚ) slávnostne vyhlásili v stredu v Bratislave. Pre Vargu je to už jedenásty triumf v ankete, Gajdošová uspela šiestykrát v jednej sérii.Varga v tomto roku vybojoval titul majstra Slovenska v šprinte, najlepšie umiestnenie vo Svetovom pohári dosiahol na pretekoch v Kapskom meste a v Karlových Varoch, keď skončil na 10. priečkach. Vo svetovom rebríčku mu patrí 73. miesto, v olympijskom je na 66. pozícii. V hlasovaní novinárov a odborníkov sa člen klubu TRIAX Bratislava dostal na prvú priečku na 29 zo 40 odovzdaných lístkov a získal spolu 209 bodov. Druhý Matúš Verbovský (ŠK Atóm Levice) mal 136 bodov.Gajdošová v tomto roku obsadila na Africkom pohári v tuniskom Yasmine 7. miesto, vo Svetovom pohári skončila najlepšie desiata na pretekoch v Antverpách. Na ME v holandskom Weerte obsadila 16. miesto. Členka Triatlonového klubu Košice získala v ankete 223 bodov, druhá skončila Zuzana Michaličková (KPŠ Nereus Žilina) so 167 bodmi.