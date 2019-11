Varga uzavrel najhoršiu sezónu v kariére, od februára zabojuje o Tokio

Na snímke slovenský reprezentant Richard Varga. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. novembra (TASR) - Pre slovenského triatlonistu Richarda Vargu sa rok 2019 skončil, no hlavný cieľ kvalifikovať sa na budúcoročné olympijské hry v Tokiu má ešte pred sebou. Záver sezóny Svetového pohára mal hektický, v októbri sa predstavil najprv v kórejskom Tongyeongu, potom v japonskom Mijazaki a na záver absolvoval preteky v Dominikánskej republike. Odtiaľ sa vrátil iba v utorok.zhrnul hektické týždne Varga.Nielen posledné týždne dali najlepšiemu slovenskému triatlonistovi zabrať. Vbol prakticky celú sezónu. Uplynulé obdobie sa mu nehodnotilo ľahko:Podobný pohľad mal aj prezident Slovenskej triatlonovej únie Jozef Jurašek:Kvalifikácia na olympijské hry do Tokia je rozložená na dva roky. Varga je v súčasnosti dve priečky pod čiarou. Stále má však dostatok času zabezpečiť si účasť na tretích hrách za sebou. Od februára je na programe jedenásť podujatí. Štartová listina na OH sa definitívne uzavrie v júni. "uzavrel Varga.