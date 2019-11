Wenger sa stal šéfom FIFA pre globálny futbalový rozvoj

Arsene Wenger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 13. novembra (TASR) - Arsene Wenger má novú funkciu vo futbalovom hnutí. V Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) sa stal riaditeľom pre globálny futbalový rozvoj.citovala slová 70-ročného Francúza agentúra DPA.Na starosti bude mať konzultácie s obornou skupinou na zmeny pravidiel IFAB, organizáciu trénerských programov, či technické analýzy zápasov na turnajoch pod hlavičkou FIFA. Náplňou práce prakticky nahradí Marca Van Bastena, ktorý bol technickým riaditeľom FIFA do októbra 2018.Sedemdesiatročný Wenger v rokoch 1996 až 2018 trénoval Arsenal Londýn, predtým pôsobil aj ako kouč Nancy, Monaka a Nagoja Grampus Eight. Ešte minulý týždeň bol jeden z adeptov na uvoľnený post trénera v Bayerne Mníchov. Rokoval aj s predsedom predstavenstva Bayernu Karlom-Heinzom Rummeniggem, no bez konečnej dohody. Arsenal za 22 rokov priviedol k trom titulom v Premier League a siedmim triumfom v Pohári FA.