Vargicová: Spevák vo svojich postavách osobnostne dozrieva celý život

La traviata patrí medzi divácky najobľúbenejšie operné tituly. Od októbra 2021 sa slávne dielo talianskeho velikána Giuseppe Verdiho vrátilo na javisko Slovenského národného divadla (SND) v réžii Roberta Catalana. Ľubica Vargicová v inscenácii stvárňuje Violettu, postavu, ktorú má sopranistka v repertoári už tri dekády.





Stálica Opery SND pripúšťa, že i napriek tomu, že postavu Violetty Valéry dobre pozná, musí na nej neustále pracovať. "Aj keď ma zobudíte o polnoci, dokážem odrecitovať všetky texty, viem, na ktorej strane sú jednotlivé scény alebo zložitejšie pasáže. Napriek tomu si ju stále musím oprašovať a precvičovať, aby som sa vyhla iba rutinnému opakovaniu bez všímania si drobností a nuáns. Vždy veľmi poctivo študujem klavírny výťah a oceňujem aktuálne pripomienky dirigenta i kolegov. Nikdy nemám pocit, že nie je čo naprávať a vylepšovať," objasňuje prípravu na každé jedno predstavenie Vargicová, ktorá prvýkrát spievala Violettu v Opere SND v roku 1992, v inscenácii režiséra Mariána Chudovského.Verdi túžil skomponovať operné dielo so skutočnými ľuďmi, nie s opernými figúrkami. Jeho Violetta preto v príbehu prechádza veľkým dramatickým vývojom, čo si vyžaduje aj herecké umenie. Ani po hudobnej stránke to skladateľ predstaviteľkám Violetty neuľahčil. "Violetta je špecifická a zložitá v tom, že vyžaduje od interpretky všetko - jej part strieda vysoké i nízke hlasové polohy, dlhé kantilény aj rýchle koloratúrne vokalízy a úžasné je, keď všetky frázy znejú prirodzene v celom rozsahu, čo môže pre mladučké hlasy predstavovať problém," poznamenala sopranistka. "Netreba však zabúdať, že hrdinka je naozaj mladá žena, ale vôbec nie naivná a navyše veľmi temperamentná. Jej pocity musia byť prostredníctvom hudby a spevu nielen krásne vyrozprávané, ale aj veľmi uveriteľné. V tom podľa mňa spočíva sila umenia i nášho snaženia a do tohto rozmeru, popri samozrejmej a dôslednej technickej príprave, spevák vo svojich postavách osobnostne dozrieva celý život," konštatovala Vargicová.V Opere SND sa v sobotňajšom predstavení La traviaty po jej boku predstavia v roli Alfreda tenorista Tomáš Juhás. Jeho otca Giorgia stvárni Daniel Čapkovič. Dirigovať bude Ondrej Olos.