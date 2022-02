Víťazka rakúskeho Talentu Viki Jahrl má slovenské korene

Víťazka rakúskej talentovej súťaže Das Größte talent Viki Jahrl so slovenskými koreňmi predstaví vo februári novú autorskú pieseň s názvom Verbotene Liebe, Zakázaná láska. Uviedla to v rozhovore pre TASR.Úspech v súťaži, ktorú pravidelne organizuje denník Niederösterreichische Nachrichten (NÖN), jej v minulom roku taktiež priniesla vlastná autorská pieseň. „Názov piesne je ´Sag mir´ - ´Povedz mi´ a ide v nej o toxický vzťah, ktorý som sama mala,“ vysvetľuje autorka. Do súťaže sa každoročne hlásia stovky súťažiacich, väčšinou sa však snažia osloviť publikum osvedčenými svetovými hitmi.Rozhodnutie pokúsiť sa vyhrať finále s vlastnou piesňou s textom v nemeckom jazyku Viki Jahrl nepovažuje za odvážne. „Bola to moja prvá kompozícia, zložila som ju ešte v roku 2019. Som na ňu veľmi hrdá a jednoznačne som sa o ňu chcela s publikom podeliť,“ konštatuje.

Viki Jahrl

Foto: Archív V. JahrlHudba 22-ročnej speváčky nadväzuje najmä na tradíciu rakúskeho folku, klasický zvuk akustickej gitary je však doplnený o elektronické klávesové nástroje, gitary a bicie.Mladá Rakúšanka je hrdá aj na svoje slovenské korene, keďže jej matka, výtvarníčka Regina Jahrl pochádza z Krupiny. „Moja mama je Slovenka, ja som vyrastala dvojjazyčne. Pravidelne navštevujem starých rodičov a moju rodinu na Slovensku,“ povedala Viki Jahrl.

Viki Jahrl

Foto: Archív V. Jahrl

Viki Jahrl

Foto: Archív V. Jahrl