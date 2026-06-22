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22. júna 2026
Varšava a Kyjev obnovili exhumácie obetí masakrov UPA, vzťahy zaťažuje spor o históriu
Pátranie po ďalšom masovom hrobe sa začalo krátko po diplomatickom spore okolo vyznamenania prezidenta Volodymyra Zelenského.
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Poľsko a Ukrajina v pondelok začali druhú etapu spoločného pátrania po hromadných hroboch obetí masakrov z obdobia druhej svetovej vojny na západe Ukrajiny.
Exhumácie prebiehajú v zaniknutej obci Pužnyky a nadväzujú na minuloročné práce, ktorých cieľom je zmierniť dlhodobé napätie medzi oboma krajinami v otázke historickej pamäti.
Niekoľko desiatok ľudí
Poľské ministerstvo kultúry uviedlo, že cieľom aktuálnych prác je nájsť a zdokumentovať druhý hromadný hrob obetí zločinov spáchaných Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA). Podľa ministerstva môže obsahovať pozostatky niekoľkých desiatok ľudí.
„Cieľom súčasného pátrania je lokalizovať a zdokumentovať druhý hrob s pozostatkami obetí zločinu spáchaného UPA,“ uviedlo ministerstvo.
Práce sa začali len niekoľko dní po ďalšom zhoršení poľsko-ukrajinských vzťahov. Poľský prezident Karol Nawrocki odobral prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému Rad Bielej orlice po tom, ako ukrajinská hlava štátu koncom mája pomenovala vojenskú jednotku po UPA. Kyjev tvrdí, že názov nebol namierený proti Poľsku.
Bola to genocída
UPA bola ozbrojenou formáciou ukrajinského nacionalistického hnutia, ktorá počas druhej svetovej vojny bojovala proti Červenej armáde, ale zároveň sa podieľala na masakroch poľského civilného obyvateľstva a ďalších zločinoch.
Poľský parlament v roku 2016 označil vraždenie poľských civilistov na Volyni za genocídu.
„Hrob môže obsahovať telá niekoľkých desiatok ľudí,“ dodalo poľské ministerstvo kultúry.
Prvá etapa exhumácií v Pužnykoch, ktorá sa začala v roku 2024, viedla k objaveniu hromadného hrobu s obeťami masakrov pripisovaných UPA.
Zdroj: SITA.sk - Varšava a Kyjev obnovili exhumácie obetí masakrov UPA, vzťahy zaťažuje spor o históriu © SITA Všetky práva vyhradené.
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