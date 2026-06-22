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 24hod.sk    Ekonomika

22. júna 2026

Maroš Šefčovič sa v Bruseli stretne s čínskym ministrom obchodu, potvdila Európska komisia


Tagy: Medzinárodný obchod

EÚ v posledných týždňoch zvýšila rétoriku o potrebe riešiť obchodné nerovnováhy s Čínou. Európska komisia (EK) ...



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belgium_eu_us_trade_27612 scaled 1 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - EÚ v posledných týždňoch zvýšila rétoriku o potrebe riešiť obchodné nerovnováhy s Čínou.


Európska komisia (EK) potvrdila, že komisár pre obchod Maroš Šefčovič sa 29. júna stretne s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchao v Bruseli. Stretnutie bude pokus vyriešiť obchodné problémy medzi európskou úniou a Čínou.

Hovorca Európskej komisie pre obchod Olof Gill uviedol pre AFP: „Môžem potvrdiť, že komisár Šefčovič privíta ministra Wanga v Bruseli na stretnutiach v pondelok 29. júna.“

EÚ v posledných týždňoch zvýšila rétoriku o potrebe riešiť obchodné nerovnováhy s Čínou. Obchodný deficit EÚ v tovaroch dosiahol vlani približne 360 miliárd eur, čo znamená, že blok dovážal z Číny výrazne viac, než tam vyvážal.

Lídri EÚ minulý týždeň súhlasili, že Brusel by mal prijať dvojitý prístup. Požiadali Európsku komisiu, ktorá je zodpovedná za obchodnú politiku, aby zapojila Peking do dialógu a zároveň vyvinula posilnené nástroje na riešenie nárastu čínskych exportov.

Hovorkyňa komisie Paula Pinho uviedla, že EÚ pracuje na nástroji, ktorého cieľom by bolo poskytnúť solidaritu medzi členskými štátmi EÚ na boj proti obchodným nerovnováham a nespravodlivým praktikám, no neposkytla ďalšie podrobnosti. Európsky diplomat povedal AFP, že všetci lídri EÚ s výnimkou španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, akceptovali potrebu tvrdšieho postoja.


Zdroj: SITA.sk - Maroš Šefčovič sa v Bruseli stretne s čínskym ministrom obchodu, potvdila Európska komisia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Medzinárodný obchod
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