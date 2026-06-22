|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Paulína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. júna 2026
Maroš Šefčovič sa v Bruseli stretne s čínskym ministrom obchodu, potvdila Európska komisia
Tagy: Medzinárodný obchod
EÚ v posledných týždňoch zvýšila rétoriku o potrebe riešiť obchodné nerovnováhy s Čínou. Európska komisia (EK) ...
Zdieľať
22.6.2026 (SITA.sk) - EÚ v posledných týždňoch zvýšila rétoriku o potrebe riešiť obchodné nerovnováhy s Čínou.
Európska komisia (EK) potvrdila, že komisár pre obchod Maroš Šefčovič sa 29. júna stretne s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchao v Bruseli. Stretnutie bude pokus vyriešiť obchodné problémy medzi európskou úniou a Čínou.
Hovorca Európskej komisie pre obchod Olof Gill uviedol pre AFP: „Môžem potvrdiť, že komisár Šefčovič privíta ministra Wanga v Bruseli na stretnutiach v pondelok 29. júna.“
EÚ v posledných týždňoch zvýšila rétoriku o potrebe riešiť obchodné nerovnováhy s Čínou. Obchodný deficit EÚ v tovaroch dosiahol vlani približne 360 miliárd eur, čo znamená, že blok dovážal z Číny výrazne viac, než tam vyvážal.
Lídri EÚ minulý týždeň súhlasili, že Brusel by mal prijať dvojitý prístup. Požiadali Európsku komisiu, ktorá je zodpovedná za obchodnú politiku, aby zapojila Peking do dialógu a zároveň vyvinula posilnené nástroje na riešenie nárastu čínskych exportov.
Hovorkyňa komisie Paula Pinho uviedla, že EÚ pracuje na nástroji, ktorého cieľom by bolo poskytnúť solidaritu medzi členskými štátmi EÚ na boj proti obchodným nerovnováham a nespravodlivým praktikám, no neposkytla ďalšie podrobnosti. Európsky diplomat povedal AFP, že všetci lídri EÚ s výnimkou španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, akceptovali potrebu tvrdšieho postoja.
Zdroj: SITA.sk - Maroš Šefčovič sa v Bruseli stretne s čínskym ministrom obchodu, potvdila Európska komisia © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia (EK) potvrdila, že komisár pre obchod Maroš Šefčovič sa 29. júna stretne s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchao v Bruseli. Stretnutie bude pokus vyriešiť obchodné problémy medzi európskou úniou a Čínou.
Hovorca Európskej komisie pre obchod Olof Gill uviedol pre AFP: „Môžem potvrdiť, že komisár Šefčovič privíta ministra Wanga v Bruseli na stretnutiach v pondelok 29. júna.“
EÚ v posledných týždňoch zvýšila rétoriku o potrebe riešiť obchodné nerovnováhy s Čínou. Obchodný deficit EÚ v tovaroch dosiahol vlani približne 360 miliárd eur, čo znamená, že blok dovážal z Číny výrazne viac, než tam vyvážal.
Lídri EÚ minulý týždeň súhlasili, že Brusel by mal prijať dvojitý prístup. Požiadali Európsku komisiu, ktorá je zodpovedná za obchodnú politiku, aby zapojila Peking do dialógu a zároveň vyvinula posilnené nástroje na riešenie nárastu čínskych exportov.
Hovorkyňa komisie Paula Pinho uviedla, že EÚ pracuje na nástroji, ktorého cieľom by bolo poskytnúť solidaritu medzi členskými štátmi EÚ na boj proti obchodným nerovnováham a nespravodlivým praktikám, no neposkytla ďalšie podrobnosti. Európsky diplomat povedal AFP, že všetci lídri EÚ s výnimkou španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, akceptovali potrebu tvrdšieho postoja.
Zdroj: SITA.sk - Maroš Šefčovič sa v Bruseli stretne s čínskym ministrom obchodu, potvdila Európska komisia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Medzinárodný obchod
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Varšava a Kyjev obnovili exhumácie obetí masakrov UPA, vzťahy zaťažuje spor o históriu
Varšava a Kyjev obnovili exhumácie obetí masakrov UPA, vzťahy zaťažuje spor o históriu