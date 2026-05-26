Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dušan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

26. mája 2026

Varšava podpíše s Britániou historickú obrannú dohodu


Tagy: Britská vláda obranná dohoda Poľská vláda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Bezpečnostný pakt s Londýnom rozšíri spoločné vojenské cvičenia, výmenu informácií aj spoluprácu v kyberbezpečnosti.  



Zdieľať
poland_military_drills_18800 676x451 26.5.2026 (SITA.sk) - Bezpečnostný pakt s Londýnom rozšíri spoločné vojenské cvičenia, výmenu informácií aj spoluprácu v kyberbezpečnosti.

 Poľsko a Británia podpíšu v stredu v Londýne novú obrannú dohodu, ktorú poľský premiér Donald Tusk označil za historický krok v posilňovaní bezpečnosti krajiny. Dokument podpíše spolu s britským premiérom Keirom Starmerom.


„Je to historický moment, pretože po podpise zmluvy s Francúzskom podpíše Poľsko zajtra podobnú dohodu aj so Spojeným kráľovstvom,“ povedal Tusk novinárom vo Varšave.



Cvičenia a informácie


Dohoda má otvoriť cestu k spoločným vojenským cvičeniam, výmene spravodajských informácií a spolupráci v oblasti kybernetickej a zdravotnej bezpečnosti.


Poľská vláda ju vníma ako ďalší pilier ochrany krajiny, ktorá susedí s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou.


Tusk upozornil, že nestabilita vo východnej Európe nebude krátkodobým problémom. Obranné partnerstvá s európskymi krajinami a spojenectvo so Spojenými štátmi majú podľa neho Poľsku zaručiť „totálnu bezpečnosť“.



Poľsko to myslí vážne


Poľsko zároveň výrazne zvyšuje výdavky na obranu. Tento rok na armádu vyčlení viac než 4,8 percenta HDP, čo je najviac v rámci NATO.


Začiatkom mája si Varšava zabezpečila aj takmer 44 miliárd eur z euroúveru na modernizáciu armády a zbrojárskeho priemyslu.




Zdroj: SITA.sk - Varšava podpíše s Britániou historickú obrannú dohodu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská vláda obranná dohoda Poľská vláda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Akcia Kerberos v Košiciach, polícia obvinila 26-ročného muža z drogovej trestnej činnosti – FOTO
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (26. máj 2026): Horúčavy vo svete, evakuačná zóna v Kalifornii a Večer príbehov a bohoslužieb

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 