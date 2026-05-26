Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Varšava podpíše s Britániou historickú obrannú dohodu
Bezpečnostný pakt s Londýnom rozšíri spoločné vojenské cvičenia, výmenu informácií aj spoluprácu v kyberbezpečnosti.
Poľsko a Británia podpíšu v stredu v Londýne novú obrannú dohodu, ktorú poľský premiér Donald Tusk označil za historický krok v posilňovaní bezpečnosti krajiny. Dokument podpíše spolu s britským premiérom Keirom Starmerom.
„Je to historický moment, pretože po podpise zmluvy s Francúzskom podpíše Poľsko zajtra podobnú dohodu aj so Spojeným kráľovstvom,“ povedal Tusk novinárom vo Varšave.
Cvičenia a informácie
Dohoda má otvoriť cestu k spoločným vojenským cvičeniam, výmene spravodajských informácií a spolupráci v oblasti kybernetickej a zdravotnej bezpečnosti.
Poľská vláda ju vníma ako ďalší pilier ochrany krajiny, ktorá susedí s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou.
Tusk upozornil, že nestabilita vo východnej Európe nebude krátkodobým problémom. Obranné partnerstvá s európskymi krajinami a spojenectvo so Spojenými štátmi majú podľa neho Poľsku zaručiť „totálnu bezpečnosť“.
Poľsko to myslí vážne
Poľsko zároveň výrazne zvyšuje výdavky na obranu. Tento rok na armádu vyčlení viac než 4,8 percenta HDP, čo je najviac v rámci NATO.
Začiatkom mája si Varšava zabezpečila aj takmer 44 miliárd eur z euroúveru na modernizáciu armády a zbrojárskeho priemyslu.
Zdroj: SITA.sk - Varšava podpíše s Britániou historickú obrannú dohodu © SITA Všetky práva vyhradené.
