Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Akcia Kerberos v Košiciach, polícia obvinila 26-ročného muža z drogovej trestnej činnosti – FOTO
Vyšetrovateľ okresnej kriminálky 26-ročného muža obvinil zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Košickí kriminalisti zasahovali na jednom z košických sídlisk ...
26.5.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ okresnej kriminálky 26-ročného muža obvinil zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou.
Košickí kriminalisti zasahovali na jednom z košických sídlisk proti drogovej trestnej činnosti, v rámci plánovanej policajnej akcie s krycím názvom KERBEROS. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, policajti mali na základe operatívnych informácií podozrenie, že 26-ročný muž z Košíc prechovával psychotropné látky určené na ďalšiu distribúciu.
„Podozrivého policajti zadržali na jednej z ulíc v Košiciach. Podľa doterajších zistení mal krátko pred zadržaním odovzdať ďalšej osobe plastové obaly s látkou vykazujúcou znaky pervitínu,” uvádza polícia.
Doplnila, že počas procesných úkonov tiež zaistili veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. „Znalecké skúmanie potvrdilo prítomnosť metamfetamínu v množstve zodpovedajúcom viacerým obvykle jednorazovým dávkam drogy,” dodali policajti. Vyšetrovateľ okresnej kriminálky 26-ročného muža obvinil zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou.
„Drogová trestná činnosť neohrozuje iba samotných užívateľov, ale aj bezpečnosť a kvalitu života obyvateľov miest a sídlisk. V podobných akciách budú policajti pokračovať aj naďalej,” avizuje polícia.
Zdroj: SITA.sk - Akcia Kerberos v Košiciach, polícia obvinila 26-ročného muža z drogovej trestnej činnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
