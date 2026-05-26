26. mája 2026

Akcia Kerberos v Košiciach, polícia obvinila 26-ročného muža z drogovej trestnej činnosti – FOTO


Vyšetrovateľ okresnej kriminálky 26-ročného muža obvinil zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Košickí kriminalisti zasahovali na jednom z košických sídlisk ...



26.5.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ okresnej kriminálky 26-ročného muža obvinil zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou.


Košickí kriminalisti zasahovali na jednom z košických sídlisk proti drogovej trestnej činnosti, v rámci plánovanej policajnej akcie s krycím názvom KERBEROS. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, policajti mali na základe operatívnych informácií podozrenie, že 26-ročný muž z Košíc prechovával psychotropné látky určené na ďalšiu distribúciu.

„Podozrivého policajti zadržali na jednej z ulíc v Košiciach. Podľa doterajších zistení mal krátko pred zadržaním odovzdať ďalšej osobe plastové obaly s látkou vykazujúcou znaky pervitínu,” uvádza polícia.

Doplnila, že počas procesných úkonov tiež zaistili veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. „Znalecké skúmanie potvrdilo prítomnosť metamfetamínu v množstve zodpovedajúcom viacerým obvykle jednorazovým dávkam drogy,” dodali policajti. Vyšetrovateľ okresnej kriminálky 26-ročného muža obvinil zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou.

„Drogová trestná činnosť neohrozuje iba samotných užívateľov, ale aj bezpečnosť a kvalitu života obyvateľov miest a sídlisk. V podobných akciách budú policajti pokračovať aj naďalej,” avizuje polícia.


Zdroj: SITA.sk - Akcia Kerberos v Košiciach, polícia obvinila 26-ročného muža z drogovej trestnej činnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

