Varšava uvažuje o zostreľovaní ruských rakiet nad Ukrajinou, Tusk zapojí do diskusie aj spojencov z NATO 

Štát v prvej línii

Myšlienku ešte skúmajú

14.7.2024 (SITA.sk) - Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski uviedol, že Varšava zvažuje návrh Kyjeva na zachytenie ruských rakiet smerujúcich na poľské územie, kým sú ešte v ukrajinskom vzdušnom priestore.Ako referuje web Ukrajinská pravda, Sikorski to uviedol v rozhovore pre americký think tank American Enterprise Institute a spravodajskú televíziu BBC.Uvedený návrh bol zahrnutý do dohody o spoločnej obrane medzi oboma krajinami, podpísanej počas návštevy prezidenta Volodymyra Zelenského vo Varšave začiatkom tohto týždňa.„V tejto fáze je to nápad. Naša dohoda hovorí, že túto myšlienku preskúmame,“ povedal Sikorski. Zdôraznil, že Poľsko je štátom v prvej línii a ruské rakety narúšajú jeho vzdušný priestor.„Naša dilema je nasledujúca. Ak ich zostrelíme, až keď vstúpia do nášho vzdušného priestoru, trosky ohrozia našich občanov a náš majetok. A Ukrajinci hovoria: 'Prosím, nebude nám to vadiť, urobte to cez náš vzdušný priestor, keď hrozí bezprostredné nebezpečenstvo preletu na poľské územie'. Podľa mňa je to sebaobrana, ale túto myšlienku skúmame,“ podotkol Sikorski.Poľský premiér Donald Tusk povedal, že Poľsko zapojí spojencov z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) do diskusie o možnom zostrelení ruských rakiet a bezpilotných lietadiel nad územím Ukrajiny.