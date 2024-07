Globálni lídri odsúdili atentát na Trumpa a vyjadrili znepokojenie. Zelenskému sa uľavilo, keď sa dozvedel, že je americký exprezident v bezpečí 

14.7.2024 (SITA.sk) - Globálni lídri vyjadrili v nedeľu znepokojenie nad pokusom o atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na zhromaždení v Pensylvánii, pri ktorom zahynul jeden účastník a dvaja ďalší boli vážne zranení. Mnohí zároveň odsúdili toto násilie, ktoré šokovalo celý svet.Trumpova kampaň uviedla, že predpokladaný nominant republikánskej strany sa po streľbe, ktorá mu podľa neho prepichla hornú časť pravého ucha, sa má „dobre“. Tajná služba uviedla, že zabila podozrivého strelca, ktorý zaútočil z vyvýšeného miesta mimo dejiska zhromaždenia. Americké úrady streľbu naďalej vyšetrujú.Austrálsky premiér Anthony Albanese odsúdil pokus o atentát ako neospravedlniteľný útok na spoločné demokratické hodnoty Spojených štátov a Austrálie.„V Austrálii, rovnako ako v Spojených štátoch, je podstatou a účelom našich demokracií to, že môžeme vyjadrovať svoje názory, diskutovať o našich nezhodách a riešiť naše rozdiely mierovou cestou,“ povedal Albanese novinárom v austrálskom parlamente.Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva na platforme X povedal, že útok musia „dôrazne odmietnuť“ všetci obhajcovia demokracie a dialógu v politike, pričom incident označil za neakceptovateľný.Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí vo vyhlásení vyjadril znepokojenie a zdôraznil, že jeho krajina odsúdila útok. „Vyjadrujem svoje želanie, aby sa Trump rýchlo zotavil a aby sa predvolebné kampane v USA obnovili v pokojnej a zdravej atmosfére, bez akýchkoľvek aspektov terorizmu, násilia alebo nenávisti.“Filipínsky prezident Ferdinand Marcos mladší povedal, že sa mu uľavilo, keď sa dozvedel, že Trump je v poriadku. Na platforme X zdôraznil, že jeho myšlienky a modlitby sú s ním a jeho rodinou.„Spolu so všetkými ľuďmi na celom svete, ktorí milujú demokraciu, odsudzujeme všetky formy politického násilia,“ povedal.Francúzsky prezident Emmanuel Macron poslal Trumpovi prianie, aby sa rýchlo uzdravil. „Je to dráma pre naše demokracie. Francúzsko zdieľa rozhorčenie amerického ľudu,“ napísal na X.Indický premiér Naréndra Módí na platforme X uviedol, že je hlboko znepokojený „útokom na môjho priateľa“. „Dôrazne odsudzujte incident. Násilie nemá v politike a demokraciách miesto. Naše myšlienky a modlitby sú s rodinou zosnulého, so zranenými a s americkým ľudom.“Izraelský prezident Jicchak Herzog na platforme X napísal, že „úplne a jednoznačne“ odsudzuje pokus o zabitie Trumpa a v mene všetkých izraelských ľudí mu zaželal rýchle uzdravenie, pričom dodal, že myslí na obete a ich rodiny.„Musíme pevne stáť proti akejkoľvek forme násilia, ktoré spochybňuje demokraciu. Modlím sa za skoré uzdravenie bývalého prezidenta Trumpa,“ uviedol japonský premiér Fumio Kišida na sociálnej sieti X.Juhokórejský prezident Jun Sok-jol na sociálnej sieti X povedal, že bol zhrozený „ohavným činom“ politického násilia. Dodal, že ľudia v Kórei sú solidárni s Američanmi.Kanadský premiér Justin Trudeau na sociálnej sieti X napísal, že mu bolo zle zo streľby a že myslel na Trumpa, na tých, ktorí boli na podujatí, a na všetkých Američanov. „Politické násilie nie je prijateľné za žiadnych okolností,“ podotkol.Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador odsúdil útok na platforme X a povedal, že „násilie je iracionálne a neľudské“.Rakúsky kancelár Karl Nehammer na sociálnej sieti X uviedol, že bol zhrozený z pokusu o atentát a zaželal Trumpovi rýchle a úplné uzdravenie. „Politické násilie nemá v našej spoločnosti miesto! Moje myšlienky sú so všetkými obeťami tohto útoku!“ povedal.Salvádorský prezidentský palác uviedol, že prezident Nayib Bukele odsúdil „pokus o atentát“ na Trumpa. "V demokracii nie je miesto pre násilie," uviedla prezidentská kancelária v tlačovej správe zverejnenej na X.Britský premiér Keir Starmer na sociálnej sieti X vyhlásil, že bol zhrozený „šokujúcimi scénami“ a zaželal Trumpovi a jeho rodine všetko najlepšie.„Politické násilie v akejkoľvek forme nemá v našich spoločnostiach miesto a moje myšlienky sú so všetkými obeťami tohto útoku,“ povedal Starmer.Taiwanský prezident Laj Čching-tche zaželal Trumpovi skoré uzdravenie a povedal, že jeho myšlienky a modlitby sú s Trumpom. Politické násilie v akejkoľvek forme je podľa neho „v našich demokraciách“ neakceptovateľné a vyjadril sústrasť obetiam.Talianska premiérka Giorgia Meloniová zaželala Trumpovi rýchle uzdravenie a vo vyhlásení uviedla, že dúfa, že „v najbližších mesiacoch predvolebnej kampane zvíťazí dialóg a zodpovednosť nad nenávisťou a násilím“.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež na platforme X povedal, že bol zhrozený, keď sa dozvedel o streľbe, a povedal, že takéto násilie nemá žiadne opodstatnenie a nemá miesto nikde vo svete. Dodal, že sa mu uľavilo, keď sa dozvedel, že Trump je v bezpečí. Zelenskyj poprial veľa síl všetkým, ktorí boli touto udalosťou zasiahnutí. „Prial by som si, aby Amerika z toho vyšla silnejšia,“ povedal.