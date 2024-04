Varšava varovala občanov, aby aktuálne necestovali do Izraela, Libanonu a na palestínske územia

12.4.2024 (SITA.sk) - Poľsko vyzvalo svojich občanov, aby necestovali do Izraela, na palestínske územia a do Libanonu. Ministerstvo zahraničia vo Varšave varovalo, že môže nastať náhla eskalácia vojenských operácií a v jej dôsledku môžu vzniknúť obmedzenia v doprave, ktoré by mohli spôsobiť ťažkosti pri odchode.Informuje o tom spravodajský portál Sky News. Výstrahu Poľsko zverejnilo v čase hrozieb odvetného útoku Iránu, ktorý viní Izrael z nedávneho smrteľného útoku na konzulát v sýrskom Damasku.V súvislosti s regionálnym napätím Česko zase vyzvalo občanov, aby necestovali do Iránu, informuje spravodajský portál Novinky.cz. Tých, ktorí tam sú, tiež vyzvalo, aby krajinu opustili.Podobné cestovné odporúčania ako Poľsko a Česko nedávno prijali aj ďalšie krajiny, ako napríklad Francúzsko, Rusko a India.