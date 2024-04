Brusel si plánuje posvietiť na nelegálne opatrenie, dôvodom je nemecký zákon o poplatkoch za vývoz plynu mimo krajinu

Pravdepodobne nelegálne opatrenie

Nevyhnutné právne kroky

12.4.2024 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) uvažuje o podnete na súd, ak Nemecko nezreviduje svoj kontroverzný zákon o plyne, ktorý podľa susedných krajín poškodzuje ich snahy o diverzifikáciu od ruských energií.Pre portál Politico to povedal vysokopostavený predstaviteľ Európskej komisie (EK) . Nemecko totiž v roku 2022 prijalo zákon, ktorým uvalilo poplatok na všetok plyn opúšťajúci krajinu.Susedia Nemecka však tvrdia, že táto legislatíva pravdepodobne porušuje pravidlá Únie o skladovaní plynu a narúša spoločný trh bloku, zvyšuje ceny a motivuje nakupovať lacnejšie ruské energie. EK má rovnaké obavy a Nemecku povedala, že jeho opatrenie pravdepodobne nie je legálne.„Máme dôvody považovať to za jednoznačné porušenie legislatívy o hospodárskej súťaži a pravidiel jednotného trhu,“ povedal vysokopostavený predstaviteľ EK, ktorý sa vyjadril pri zachovaní anonymity, aby mohol o citlivej záležitosti hovoriť otvorene.„Ak Nemecko neurobí kroky na nápravu tohto porušenia a poplatok nezruší alebo ho nezníži do takej miery, aby nenarúšal jednotný trh,“ podľa predstaviteľa EK, „v najbližších mesiacoch" budú nevyhnutné právne kroky.Minulý mesiac Rakúsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika vyzvali Brusel, aby sa týmto poplatkom zaoberal, a vyhlásili, že „predstavuje významné problémy pre európsky trh s plynom“. Berlín trvá na tom, že pravidlá neporušuje.„Poplatok za skladovanie plynu je nediskriminačný a je účtovaný rovnakou sadzbou“ pre všetky krajiny, povedal pre Politico hovorca nemeckého ministerstva hospodárstva. Potvrdil pritom, že nemecká vláda vedie neformálne rozhovory s EK o tom, či došlo k porušeniu legislatívy EÚ.