Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 1.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Arnold
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. októbra 2025

Vašečka opúšťa poslanecký klub Hnutia Slovensko, pôsobiť bude ako nezaradený poslanec


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) nezaradený poslanec predseda hnutia Slovensko Ústava SR

Poslanec Kresťanskej únie (KÚ) Richard Vašečka opúšťa poslanecký klub



Zdieľať
richard vasecka 676x471 1.10.2025 (SITA.sk) -



Poslanec Kresťanskej únie (KÚ) Richard Vašečka opúšťa poslanecký klub Hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ. Avizoval to na tlačovej besede niekoľko dní po hlasovaní o novelizácii Ústavy SR. Uviedol, že bude pôsobiť v parlamente ako nezaradený poslanec. Zdôraznil, že z klubu hnutia neodchádza nepriateľsky.

Ako Vašečka ozrejmil, mali veľmi úprimný rozhovor s predsedom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom, aj predsedom spoločného klubu. Podotkol, že je lídrovi obyčajných ľudí vďačný za to, že dal priestor ľuďom, ktorí pomohli podporiť aj túto novelu ústavy.

Spomienka na Annu Záborskú


Poslanec pripomenul, že spolu so zosnulou poslankyňou Annou Záborskou z KÚ novelizáciu ústavy podporovali. K rozhodnutiu strany, že jej poslanec bude v Národnej rade (NR) SR pôsobiť samostatne, pristúpili podľa vyjadrenia KÚ po vylúčení poslanca Rastislava Krátkeho z Hnutia Slovensko aj so spoločného poslaneckého klubu, a výzve na odchod Mareka Krajčího.

Ide o dvojicu poslancov, ktorá napokon prekvapivo dodala dva hlasy na podporu novelizácie ústavy, ktoré rozhodli o jej prijatí. Samotné Hnutie Slovensko pritom opakovane deklarovalo, že zmeny ústavy nepodporí, pokiaľ ich bude predkladať KDH. „Čo nás prekvapilo a zaskočilo je to, že po tom náhlom hlasovaní a rozhodnutí Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho nastal taký výbuch okolo ich rozhodnutia,“ vravel Vašečka.

Politické filozofie sa rozchádzajú


Dodal, že rozumejú týmto krokom a argumentom, čo podľa neho ale neprekrýva výsledok, ktorým je novelizácia ústavy. Hnutie Slovensko sa ale rozhodlo vylúčiť Krátkeho z klubu i hnutia, s čím samotný Vašečka nesúhlasil. Rovnako nesúhlasí ani s tým, že Krajčí bol vyzvaný na odchod z klubu a hnutia (Krajčí v utorok 30. septembra ohlásil, že požiada o ukončenie členstva v klube aj samotnom hnutí - pozn. SITA). „Keď to pre nich bolo také silné, vidíme, že naše politické filozofie sa rozchádzajú,“ podotkol.

„My v Kresťanskej únii sme presvedčení, že kresťansko-konzervatívne politické sily majú predstavovať v slovenskej politike samostatný a sebavedomý politický prúd. Nemáme byť politickým prílepkom ani Smeru ani Progresívneho Slovenska. Prijatie novely ústavy bolo silným signálom, že môžeme byť opozičnou politickou silou, a súčasne vieme presadzovať vlastný program - nie program progresívcov. Na tomto chceme stavať,“ uvádza KÚ.

Novela ústavy ako úspech konzervatívcov


Strana považuje prijatie novely ústavy za dobrú vec a je hrdá na jej podporu. „Teší nás, že v novele sú zapracované aj pripomienky Kresťanskej únie. Presadenie novely ústavy považujeme za veľký úspech kresťanskej a konzervatívnej politiky,“ doplnila KÚ. Hnutiu Slovensko sa Kresťanská únia poďakovala za doterajšiu spoluprácu, rešpektuje, že na situáciu okolo prijatia novely ústavy majú matovičovci iný názor.

KÚ kandidovala s Hnutím Slovensko (vtedy hnutie OĽaNO) a stranou Za ľudí v rámci volebnej koalície v parlamentných voľbách v roku 2023. Stranu zastupovali v parlamente pôvodne dvaja členovia, a to Richard Vašečka a Anna Záborská. Vašečka ostal po smrti Záborskej v auguste tohto roka jediným zástupcom KÚ v NR SR.







Zdroj: SITA.sk - Vašečka opúšťa poslanecký klub Hnutia Slovensko, pôsobiť bude ako nezaradený poslanec © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) nezaradený poslanec predseda hnutia Slovensko Ústava SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Včera Danko a dnes minister Migaľ. Útoky na Hlas-SD sa podľa Šutaja Eštoka stupňujú
<< predchádzajúci článok
Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, materiál predložil Šutaj Eštok

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 