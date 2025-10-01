Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 1.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Arnold
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. októbra 2025

Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, materiál predložil Šutaj Eštok


Tagy: Akčný plán Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) legalizácia výnosov z trestnej činnosti Minister vnútra SR Rokovanie vlády Terorizmus Trestná činnosť

Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030. Materiál na rokovanie ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2025 07 03 o 10.21.19 676x455 1.10.2025 (SITA.sk) - Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030. Materiál na rokovanie vlády predložil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Nevyhnutné prijatie stratégie


Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že kriminalita s presahom na finančný systém je celosvetovou závažnou hrozbou nielen pre ekonomickú stabilitu krajín, ale aj pre dôveru verejnosti v inštitúcie, právny štát a demokratický poriadok.

Prijatie stratégie je podľa rezortu nevyhnutné pre splnenie domácich a medzinárodných záväzkov SR, zvýšenie efektívnosti národného režimu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu a tiež pre udržanie dôvery investorov, finančných inštitúcií a medzinárodných partnerov v integritu slovenského finančného prostredia.

Chránenie integrity finančného systému


„Víziou národnej stratégie je SR ako bezpečný, odolný a dôveryhodný štát s komplexným a efektívne fungujúcim systémom predchádzania, odhaľovania a postihu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, financovania terorizmu a proliferácie zbraní hromadného ničenia, ktorý je plne zosúladený s európskym a medzinárodným rámcom a založený na princípoch národnej koordinácie, rizikovo orientovaného prístupu a spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov," uviedlo ministerstvo vnútra.

Slovensko má tak ambíciu systematicky a koordinovane chrániť integritu svojho finančného systému, podporiť právny štát a prispieť k medzinárodnému úsiliu v boji proti trestnej činnosti. Národná stratégia je plánovacím dokumentom, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia.

Finančné spravodajstvo


Súčasťou je aj akčný plán, ktorý stanovuje úlohy ministerstvám a iným štátnym orgánom. Zameriava sa pritom na šesť oblastí. Prvou oblasťou je legislatívny a regulačný rámec boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, druhou hodnotenie rizík, štatistika a rizikovo orientovaný prístup a treťou je dohľad, transparentnosť a konečný užívateľ výhod.

Ďalšou oblasťou je finančné spravodajstvo, odhaľovanie a trestné stíhanie legalizácie výnosu z trestnej činnosti, vyhľadávanie výnosu z trestnej činnosti vedúce ku konfiškácii a reálne odoberanie skonfiškovaného výnosu z trestnej činnosti.

Ďalej je to financovanie terorizmu a cielené finančné sankcie v oblasti financovania terorizmu a financovania proliferácie zbraní hromadného ničenia a šiestou oblasťou je národná a medzinárodná spolupráca.


Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, materiál predložil Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akčný plán Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) legalizácia výnosov z trestnej činnosti Minister vnútra SR Rokovanie vlády Terorizmus Trestná činnosť
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vašečka opúšťa poslanecký klub Hnutia Slovensko, pôsobiť bude ako nezaradený poslanec
<< predchádzajúci článok
Liberáli nechcú pokračovať v doťahovaní, volajú po spolupráci opozície proti Ficovej vláde – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 