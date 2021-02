Vašečka sa ostro pustil do Bittó Cigánikovej, jej útoky na Krajčího vraj prekračujú všetky medze

Útoky na ministra Krajčího

Vyhláška o interrupciách

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Richard Vašečka navrhne odvolanie Jany Bittó Cigánikovej SaS ) z postu predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru.Urobí tak na najbližšom zasadnutí klubu OĽaNO. Uviedol to svojom profile na sociálnej sieti. „Možno s tým nebude problém ani na koaličnej rade a SaS sa nám ešte poďakuje," doplnil Vašečka.Podľa neho jej útoky na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) prekračujú všetky medze. „Vysmieva sa všetkým koaličným dohodám, nehlasovala ani za Programové vyhlásenie vlády a jej komunikácia je na úrovni zlomyseľného a ignorantského človeka," podotkol.Bittó Cigániková kritizovala vyhlášku ministerstva zdravotníctva, na základe ktorej si ženy nad 40 rokov budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa na vlastnú žiadosť zaplatiť.Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, že zmenou vyhlášky sa odstraňuje diskriminácia na základe veku. Vypustila sa zdravotná indikácia počatia po 40. roku na ukončenie tehotenstva. Ak bude mať žena po štyridsiatke zdravotnú indikáciu inú, akou je vek, nič sa nemení a ukončenie tehotenstva bude aj naďalej hradené z verejného zdravotného poistenia.Vašečka upozornil, že do Programového vyhlásenia vlády sa dostal bod, ktorý hovorí o tom, že vláda SR sa zasadí za ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami. „Za toto programové vyhlásenie hlasovala aj SaS," zdôraznil s tým, že Krajčí svoj zámer avizoval už v júli minulého roka.