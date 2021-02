Prešov zatvoril niektoré základné školy a triedy

Mesto Prešov zatvorilo viaceré triedy na štyroch základných školách (ZŠ). Ďalšie dve ZŠ sú od utorka zatvorené úplne. Tieto opatrenia boli prijaté v záujme ochrany zdravia žiakov a zamestnancov škôl pred ochorením COVID-19. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.





"Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov nastúpilo v pondelok (15. 2.) spolu 2584 žiakov prvého stupňa z celkového počtu 3269. Do materských škôl (MŠ) nastúpilo 1582 detí z celkového počtu 2499," uviedol Tomek.Od soboty (13. 2.) sú zatvorené tri triedy prvého stupňa na ZŠ Šrobárova. Od pondelka zatvorili po jednej triede aj základné školy Československej armády a Lesnícka. Najviac, až šesť tried, zatvorila ZŠ Matice Slovenskej. Od utorka sú kompletne zatvorené ZŠ Bajkalská a ZŠ Prostějovská."Vo všetkých prípadoch je dôvodom výskyt ochorenia COVID-19, ktoré sa potvrdilo medzi zamestnancami škôl aj medzi žiakmi. Uvedené triedy a školy zostanú zatvorené do konca februára," vysvetlil Tomek.Viaceré MŠ aj ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta hlásili podľa jeho slov v pondelok výpadok pedagógov, ktorí nenastúpili do práce z dôvodu reakcie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Za všetkých pedagógov zabezpečili vedenia škôl zastupovanie.