Vatikán odmietol zasahovanie do vnútorných záležitostí Španielska

Rím 18. júla (TASR) - Vatikán vo štvrtok reagoval na oficiálny protest španielskej vlády v súvislosti so sporom týkajúcim sa ostatkov španielskeho diktátora Francisca Franca, tvrdiac, že nemal v úmysle zasahovať do vnútorných záležitostí Madridu. Informuje o tom tlačová agentúra AP.Španielsko začiatkom júla poslalo Vatikánu oficiálny protest po tom, ako pápežský nuncius v Madride vyčítal tamojšej socialistickej vláde, že sa usiluje "vzkriesiť" Franca prostredníctvom svojich snáh premiestniť jeho ostatky. Podpredseda dočasnej španielskej vlády poznamenal, že poznámky tohto vatikánskeho diplomata sa rovnajú "zasahovaniu" do vnútorných záležitostí Španielska.Vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti vysvetlil, že nuncius Renzo Fratini, ktorý medzitým odišiel zo Španielska po vypršaní svojho mandátu, vyjadril iba svoj vlastný názor. Fratini povedal, že španielska vládarozprúdením verejnej diskusie o svojich plánoch na exhumáciu bývalého vodcu.Vláda je už rok zaneprázdnená súdnym sporom s Francovými dedičmi v súvislosti s plánmi na exhumáciu diktátorových ostatkov z monumentálneho mauzólea pri Madride.Exhumácia sa mala pôvodne uskutočniť v júni, ale na poslednú chvíľu ju zrušil najvyšší súd, ktorý skúma príslušné odvolanie Francovej rodiny. Vláda by chcela pozostatky bývalého diktátora pochovať na verejnom cintoríne na predmestí španielskej metropoly.Franco sa dostal k moci po španielskej občianskej vojne z rokov 1936-39, ktorú spustilo jeho povstanie proti zvolenej republikánskej vláde.