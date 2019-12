Vatikán príjme ďalších 43 migrantov z tábora na gréckom ostrove Lesbos

Na snímke pápež František fúka do amfory s olejom počas Omše svätenia olejov v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne na veľkonočný Zelený štvrtok 18. apríla 219. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 2. decembra (TASR) - Vatikán na základe želania pápeža Františka príjme ďalších 43 ľudí z utečeneckého tábora na gréckom ostrove Lesbos, informovala agentúra DPA.Utečencov podľa vyhlásenia Vatikánu prevezú do Ríma, kde sa o nich postará Katolícka Komunita Sant'Egidio.Kardinál a pápežský almužník Konrad Krajewski bol vyslaný na Lesbos, odkiaľ sa má vrátiť v stredu v sprievode 33 utečencov. Ďalších desať utečencov má byť z ostrova prevezených do Vatikánu neskôr v priebehu decembra.Pápež František už v apríli 2016 vzal so sebou z Lesbosu do Ríma 12 Sýrčanov. Ďalších deväť migrantov do Ríma prišlo v júni 2016.Situácia v tábore Moria na ostrove Lesbos a v ďalších záchytných táboroch je kritická v dôsledku ich preplnenia.Pápež František sa často prihovára za práva migrantov. V roku 2017 podmienky na ostrove Lesbos prirovnal ku "koncentračnému táboru".