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29. júna 2026

Vatikánsky kardinál obvinil Európsku úniu, že má pri posudzovaní vojen dvojaký meter


Tagy: Katolícka cirkev vojny

Predstaviteľ Vatikánu pre náuku viery kritizoval Európsku úniu za selektívne uplatňovanie medzinárodného práva pri ozbrojených konfliktoch. Téma zaznela na mimoriadnom stretnutí kardinálov, ktoré zvolal pápež ...



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gettyimages 1007990964 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Predstaviteľ Vatikánu pre náuku viery kritizoval Európsku úniu za selektívne uplatňovanie medzinárodného práva pri ozbrojených konfliktoch. Téma zaznela na mimoriadnom stretnutí kardinálov, ktoré zvolal pápež Lev XIV.


Prefekt Dikastéria pre náuku viery kardinál Víctor Manuel Fernández obvinil Európsku úniu z nekonzistentného prístupu k medzinárodnému právu a ozbrojeným konfliktom. Ako referuje web Politico, vyhlásil to pri otvorení neverejnej konferencie kardinálov z celého sveta, ktorú zvolal pápež Lev XIV. s cieľom diskutovať o vojnách a úlohe Katolíckej cirkvi v súčasnom svete.

Podľa Fernándeza vlády čoraz častejšie uplatňujú morálne a právne princípy podľa politickej výhodnosti. „Ak je nejaká krajina nepriateľom, je označená za nedemokratickú a čelí sankciám. Ak je však spojencom, nedostatok slobody prejavu, ľudských práv či demokracie sa prehliada,“ uviedol.

V súvislosti s Európskou úniou povedal, že Brusel uvaľuje ekonomické sankcie na jednu krajinu a zároveň poskytuje finančnú pomoc a zbrane inej, no pri ďalších inváziách s ešte vážnejšími dôsledkami pre obyvateľstvo nepostupuje rovnako. Podľa neho takéto rozpory naznačujú, že rozhodnutia sú v praxi motivované najmä politickými a ekonomickými záujmami.

Fernández zároveň kritizoval spôsob, akým štáty interpretujú právo na sebaobranu. Tvrdil, že Rusko, Spojené štáty a ďalšie mocnosti používajú široký výklad sebaobrany na ospravedlnenie vojenských zásahov od Ukrajiny až po Blízky východ. Podľa jeho slov sa aj katolícke učenie o spravodlivej vojne niekedy zneužíva na legitimizáciu konfliktov. „Namiesto toho, aby zastavovalo vojny, pomáha ich ospravedlňovať,“ vyhlásil.

Kardinál preto presadzuje, aby sa pojem legitímnej sebaobrany vykladal „v čo najužšom zmysle“ a odmietol logiku preventívnych vojen, ktorou vlády často zdôvodňujú vojenské operácie. Tento postoj môže ešte viac prehĺbiť názorové rozdiely medzi pápežom Levom XIV. a americkým viceprezidentom JD Vanceom, ktorý obhajuje širší výklad katolíckeho učenia o spravodlivej vojne.

Podľa záverečného zhrnutia diskusií sa viaceré pracovné skupiny kardinálov zhodli na potrebe prekonať tradičné chápanie doktríny spravodlivej vojny. Pápež Lev XIV. vo svojom záverečnom prejave uviedol, že diskusia sa tým nekončí. Privítal návrhy na prehodnotenie učenia Cirkvi o legitímnej sebaobrane „vo svetle hlbokých zmien v povahe súčasných konfliktov“ a prisľúbil, že sa tejto otázke bude venovať s potrebnou teologickou a pastoračnou dôslednosťou.


Zdroj: SITA.sk - Vatikánsky kardinál obvinil Európsku úniu, že má pri posudzovaní vojen dvojaký meter © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Katolícka cirkev vojny
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