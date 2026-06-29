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Toto vysvedčenie si zaslúži výnimočnú odmenu!
Tagy: akrobacia Vystúpenie
Nechajte sa uniesť fantáziou Cirque du Soleil a ich rodinným predstavením OVO. Koniec školského roka patrí medzi najradostnejšie obdobie detí. Po mesiacoch učenia, testov a školských povinností ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Nechajte sa uniesť fantáziou Cirque du Soleil a ich rodinným predstavením OVO.
Koniec školského roka patrí medzi najradostnejšie obdobie detí. Po mesiacoch učenia, testov a školských povinností prichádza vytúžená odmena – prázdniny. No pred tým ešte radosť z vysvedčenia a s ním aj otázka všetkých rodičov: „Čím originálnym odmením celoročnú snahu svojho dieťaťa?“
Zatiaľ čo rôzne hračky zvyknú rýchlo omrzieť či elektronika rýchlo stratiť svoje čaro, stále viac rodičov hľadá ako vhodný darček niečo výnimočné, čo pretrvá – a tým je spoločný zážitok. Deti aj rodičia ho môžu v sebe niesť celé roky.
Odborníci z oblasti psychológie sa tiež zhodujú, že spoločné zážitky majú pre vzťahy v rodine mimoriadnu hodnotu. Prinášajú emócie, ktoré sa nedajú nahradiť materiálnymi darčekmi. Aj preto sa čoraz viac rodičov prikláňa k tomu, že odmena za vysvedčenie nemusí byť v podobe zabaleného darčeka v krabici. Prinášame vám jeden výnimočný tip na rodinný zážitok ako originálny darček za snahu detí a výsledky v škole, ale aj ako odmenu pre rodičov, že s deťmi zvládli ďalší školský rok. Lebo každý, kto má školopovinné deti vie, čo to znamená.
Jedným z najvýraznejších kultúrnych a umeleckých zážitkov pre celé rodiny je predstavenie OVO od svetoznámeho a legendárneho Cirque du Soleil, ktorý sa na Slovensku predstaví vo všetkej svojej paráde vo februári 2027. O čom je toto predstavenie?
OVO prenáša divákov do hravého sveta hmyzu, kde sa na jednom javisku stretávajú mravce, motýle, pavúky, cvrčky a jedna extravagantná lienka. Každá postava má svoj vlastný charakter, pohyb aj príbeh. Výsledkom je živý ekosystém plný energie, humoru, akrobacie a vizuálnej fantázie, ktorý rozvibruje detské duše a chladných nenechá ani dospelých. „OVO oslovuje naše vnútorné dieťa a je predstavením, ktoré si dokážu užiť diváci všetkých vekových kategórií,“ hovorí manažérka Cirque du Soleil Janie Mallet.
Počas predstavenia deti naplno vnímajú farby, kostýmy, jednotlivé postavy a akrobatické výkony na javisku, zatiaľ čo dospelí oceňujú prepracovanú scénu, živú hudbu a množstvo detailov, ktoré robia každé predstavenie jedinečným. V čase, keď deti trávia čoraz viac času pred obrazovkami, majú živé kultúrne zážitky mimoriadny význam. OVO patrí medzi predstavenia, ktoré ich dokáže upútať, úplne pohltiť ich pozornosť a preniesť do iného sveta. Spoločný smiech, prekvapenie a úžas v hľadisku vytvárajú energickú atmosféru, ktorú žiadna obrazovka nedokáže nahradiť.
Za farebnými a hravými kostýmami rôzneho hmyzu sa skrývajú špičkoví akrobati z celého sveta. Mnohí z nich sa venujú gymnastike alebo cirkusovému umeniu od detstva a trénujú každý deň, aby mohli divákom prinášať výkony na svetovej úrovni.
V predstavení OVO účinkuje 53 umelcov z rôznych krajín, pričom každý z nich prináša do show svoj jedinečný talent. Diváci sa tak môžu tešiť na čísla, ktoré kombinujú silu, presnosť, rovnováhu aj kreativitu – často v podobe, akú inde neuvidia. „OVO je skutočne inšpiratívne predstavenie. Na dve hodiny zabudnete na každodenné starosti a vaša myseľ sa začne pýtať: Ako je toto vôbec možné?“, hovorí Janie. Predsa len, Cirque du Soleil je svetový fenomén a účinkujú v ňom len tí najlepší z najlepších.
Práve preto sú vstupenky na predstavenie OVO špeciálnou odmenou za vysvedčenie.
Ako hovorí Janie z Cirque du Soleil: „Vo svete plnom obrazoviek, ktoré kradnú našu pozornosť, je niečo magické v tom, keď ľudia autenticky a v prítomnom okamihu prežívajú naše živé predstavenie.“
A možno práve takýto moment je tým najkrajším zážitkom – keď sa celá rodina na chvíľu odpojí od každodenného zhonu a spoločne sa nechá unášať fantáziou.
HARMONOGRAM VYSTÚPENÍ:
Cirque du Soleil – OVO bude vystupovať v Bratislave v TIPOS aréne od 25.- 28. 2. 2027
Štvrtok, 25. február 2027: 20:00 hod
Piatok, 26. február 2027: 20:00 hod
Sobota, 27. február 2027: 12:00 | 16:00 | 20:00 hod.
Nedeľa, 28. február 2027: 12:00 | 16:00 hod.
CIRQUE DU SOLEIL – OVO
25. – 28. FEBRUÁR 2027/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky v predaji na CIRQUEDUSOLEIL.COM
v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Toto vysvedčenie si zaslúži výnimočnú odmenu! © SITA Všetky práva vyhradené.
Koniec školského roka patrí medzi najradostnejšie obdobie detí. Po mesiacoch učenia, testov a školských povinností prichádza vytúžená odmena – prázdniny. No pred tým ešte radosť z vysvedčenia a s ním aj otázka všetkých rodičov: „Čím originálnym odmením celoročnú snahu svojho dieťaťa?“
Zatiaľ čo rôzne hračky zvyknú rýchlo omrzieť či elektronika rýchlo stratiť svoje čaro, stále viac rodičov hľadá ako vhodný darček niečo výnimočné, čo pretrvá – a tým je spoločný zážitok. Deti aj rodičia ho môžu v sebe niesť celé roky.
Odborníci z oblasti psychológie sa tiež zhodujú, že spoločné zážitky majú pre vzťahy v rodine mimoriadnu hodnotu. Prinášajú emócie, ktoré sa nedajú nahradiť materiálnymi darčekmi. Aj preto sa čoraz viac rodičov prikláňa k tomu, že odmena za vysvedčenie nemusí byť v podobe zabaleného darčeka v krabici. Prinášame vám jeden výnimočný tip na rodinný zážitok ako originálny darček za snahu detí a výsledky v škole, ale aj ako odmenu pre rodičov, že s deťmi zvládli ďalší školský rok. Lebo každý, kto má školopovinné deti vie, čo to znamená.
Ako odmeniť celú rodinu
Jedným z najvýraznejších kultúrnych a umeleckých zážitkov pre celé rodiny je predstavenie OVO od svetoznámeho a legendárneho Cirque du Soleil, ktorý sa na Slovensku predstaví vo všetkej svojej paráde vo februári 2027. O čom je toto predstavenie?
OVO prenáša divákov do hravého sveta hmyzu, kde sa na jednom javisku stretávajú mravce, motýle, pavúky, cvrčky a jedna extravagantná lienka. Každá postava má svoj vlastný charakter, pohyb aj príbeh. Výsledkom je živý ekosystém plný energie, humoru, akrobacie a vizuálnej fantázie, ktorý rozvibruje detské duše a chladných nenechá ani dospelých. „OVO oslovuje naše vnútorné dieťa a je predstavením, ktoré si dokážu užiť diváci všetkých vekových kategórií,“ hovorí manažérka Cirque du Soleil Janie Mallet.
Počas predstavenia deti naplno vnímajú farby, kostýmy, jednotlivé postavy a akrobatické výkony na javisku, zatiaľ čo dospelí oceňujú prepracovanú scénu, živú hudbu a množstvo detailov, ktoré robia každé predstavenie jedinečným. V čase, keď deti trávia čoraz viac času pred obrazovkami, majú živé kultúrne zážitky mimoriadny význam. OVO patrí medzi predstavenia, ktoré ich dokáže upútať, úplne pohltiť ich pozornosť a preniesť do iného sveta. Spoločný smiech, prekvapenie a úžas v hľadisku vytvárajú energickú atmosféru, ktorú žiadna obrazovka nedokáže nahradiť.
Akrobacia, ktorá berie dych
Za farebnými a hravými kostýmami rôzneho hmyzu sa skrývajú špičkoví akrobati z celého sveta. Mnohí z nich sa venujú gymnastike alebo cirkusovému umeniu od detstva a trénujú každý deň, aby mohli divákom prinášať výkony na svetovej úrovni.
V predstavení OVO účinkuje 53 umelcov z rôznych krajín, pričom každý z nich prináša do show svoj jedinečný talent. Diváci sa tak môžu tešiť na čísla, ktoré kombinujú silu, presnosť, rovnováhu aj kreativitu – často v podobe, akú inde neuvidia. „OVO je skutočne inšpiratívne predstavenie. Na dve hodiny zabudnete na každodenné starosti a vaša myseľ sa začne pýtať: Ako je toto vôbec možné?“, hovorí Janie. Predsa len, Cirque du Soleil je svetový fenomén a účinkujú v ňom len tí najlepší z najlepších.
Darčeky sa míňajú. Zážitky zostávajú.
Práve preto sú vstupenky na predstavenie OVO špeciálnou odmenou za vysvedčenie.
Ako hovorí Janie z Cirque du Soleil: „Vo svete plnom obrazoviek, ktoré kradnú našu pozornosť, je niečo magické v tom, keď ľudia autenticky a v prítomnom okamihu prežívajú naše živé predstavenie.“
A možno práve takýto moment je tým najkrajším zážitkom – keď sa celá rodina na chvíľu odpojí od každodenného zhonu a spoločne sa nechá unášať fantáziou.
HARMONOGRAM VYSTÚPENÍ:
Cirque du Soleil – OVO bude vystupovať v Bratislave v TIPOS aréne od 25.- 28. 2. 2027
Štvrtok, 25. február 2027: 20:00 hod
Piatok, 26. február 2027: 20:00 hod
Sobota, 27. február 2027: 12:00 | 16:00 | 20:00 hod.
Nedeľa, 28. február 2027: 12:00 | 16:00 hod.
CIRQUE DU SOLEIL – OVO
25. – 28. FEBRUÁR 2027/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky v predaji na CIRQUEDUSOLEIL.COM
v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Toto vysvedčenie si zaslúži výnimočnú odmenu! © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: akrobacia Vystúpenie
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