Vatikánsky sudca obžaloval 10 ľudí zo sprenevery, je medzi nimi aj v minulosti vplyvný kardinál

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vatikánsky sudca v sobotu obžaloval 10 ľudí, vrátane v minulosti vplyvného kardinála, zo sprenevery, zneužitia funkcie, vydierania a podvodu v súvislosti s investíciou vatikánskeho Štátneho sekretariátu do nehnuteľnosti v Londýne v objeme 350 miliónov eur. Šéf vatikánskeho trestného tribunálu Giuseppe Pignatone stanovil ako dátum pojednávania 27. júl. Informoval o tom Vatikán vo vyhlásení pre tlač.Obžaloba nasleduje po dvojročnom vyšetrovaní toho, ako Štátny sekretariát manažoval svoje rozsiahle portfólio majetku. Medzi obžalovanými sú piati bývalí predstavitelia Vatikánu, vrátane kardinála Angela Becciu a dvoch predstaviteľov Štátneho sekretariátu, a tiež taliansky podnikateľ, ktorý mal na starosti londýnsku investíciu.Vatikánski žalobcovia obviňujú hlavných podozrivých z oklamania Svätej stolice o milióny eur na poplatkoch a z ďalších strát súvisiacich s finančnými investíciami, ktoré boli z veľkej časti financované z darov na charitu. Obvinení popierajú porušenie zákona.Kardinál Angelo Becciu bol do roku 2020 prefektom Kongregácie pre kauzy svätých. Pápež ho vlani z funkcie odvolal pravdepodobne pre iný problém, a to darovanie 100-tisíc eur z financií Svätej stolice diecéznej charite, ktorú riadil kardinálov brat. Becciu odmieta, že sa v súvislosti s londýnskou investíciou dopustil previnenia.