Vavro vie byť „psycho“, vravel jeho spoluhráč po rozhodujúcom góle Slováka v LM medzi FC Kodaň a Raków Čenstochová (foto)

Vavrov zásah bol rozhodujúci

Štýl Vavra je všetko alebo nič

31.8.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový obranca Denis Vavro bol ústrednou postavou stredajšieho odvetného stretnutia play-off Ligy majstrov 2023/2024 medzi dánskym tímom FC Kodaň a poľským mužstvom Raków Čenstochová Dvadsaťsedemročný stopér v 35. minúte exportnou delovkou približne z 35 metrov otvoril skóre duelu, ktorý sa napokon skončil remízou 1:1. Keďže v minulotýždňovom úvodnom zápase v Poľsku zvíťazili hostia 1:0, Vavrov presný zásah bol napokon rozhodujúci pre postup FC Kodaň do skupinovej časti LM.Tím z dánskej metropoly zažije po šiesty raz skupinovú časť európskeho pohára číslo jeden. „Bol to veľmi vyrovnaný zápas a bez šancí, kým sa Denis nerozhodol vystreliť z 35 metrov. Najprv som si pomyslel: ,Ach, nie'. Ale potom som v televízii videl, že zbadal, kde stojí brankár, takže to urobil dobre,“ pochválil slovenského obrancu tréner FC Kodaň Jacob Neestrup.Útočník Andreas Cornelius po stredajšej odvete zložil veľkú pochvalu Vavrovi, a to nielen pre nádherný gól, ktorý strelil.„Bol ,nabudený' už pred zápasom, keď prišiel do šatne,“ vyhlásil podľa webu bold.dk 30-ročný zakončovateľ, ktorý sa v sezóne 2021/2022 stal tureckým majstrom v drese Trabzonsporu po boku ďalšieho Slováka Mareka Hamšíka Vavro vstúpil do zápasu tvrdým zákrokom na hráča poľského tímu. Cornelius so smiechom poznamenal, že štýl slovenského zadáka je zvyčajne všetko alebo nič.„Buď dobrý zákrok, alebo červená karta v prvej minúte, ale bolo to dobre načasované. Gól je tiež fantastický. Je to vlastne veľmi príjemné, že sa mu to podarilo, pretože tí Východoeurópania vedia byť ,psycho', keď veci nejdú podľa ich predstáv, takže je to dobré,“ skonštatoval Cornelius.