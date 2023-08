Schmiedlová zdolala na US Open Masárovú a zabojuje o premiérovú účasť v osemfinále (video+foto)

Rozhodovalo sa v tajbrejku

Boj o účasť v osemfinále

31.8.2023 - Slovenská ženská tenisová jednotka Anna Karolína Schmiedlová vyrovnala svoje kariérne maximum postupom do 3. kola dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku Dvadsaťosemročná Košičanka v stredajšom zápase 2. kola zdolala Španielku so slovenským pôvodom Rebeku Masárovú za 95 minút 7:6 (0), 6:2.Schmiedlová sa s Masárovou stretla na okruhu WTA druhýkrát, vlani vo švédskom Bastade uspela v troch setoch Španielka. Slovenka v stredu odohrala s premožiteľkou svetovej osmičky Marie Sakkariovej z Grécka v 1. kole vyrovnaný prvý set. Viedla 1:0 i 2:1, neskôr prehrávala 2:4 a otočila stav na 5:4.Napokon sa rozhodovalo v tajbrejku, v ktorom Masárová neuhrala ani bod. V druhom sete Schmiedlová ani raz nestratila podanie, súperke ho zobrala dvakrát a triumfovala jasne 6:2.Anna Karolína Schmiedlová sa dostala do 3. kola vo Flushing Meadows aj roku 2015. O premiérovú účasť v osemfinále zabojuje proti Číňanke Wang Sin-jü, ktorá v 2. kole zvíťazila nad Španielkou Sarou Sorribesovou Tormovou 5:7, 6:3, 6:4. Schmiedlová a Wang Sin-jü si zmerajú sily po prvý raz.V stredu bola na US Open 2023 v akcii aj jediná slovenská deblistka Tereza Mihalíková , spolu s Číňankou I-fan Sü podľahli v 1. kole štvorhry žien českej dvojici Barbora Strýcová, Markéta Vondoušová za 67 minút 4:6, 1:6.