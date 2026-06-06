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06. júna 2026

Vážna nehoda na Orave. Auto prešlo do protismeru a narazilo do dvoch vozidiel, zranili sa dvaja ľudia – FOTO


Tagy: Autonehoda Policajný zbor

U jedného vodiča bol nariadený odber krvi. Pri vážnej dopravnej nehode na ceste II/520 v obci ...



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717437892_1297059855930268_1533878348286473593_n e1780731838608 676x435 6.6.2026 (SITA.sk) - U jedného vodiča bol nariadený odber krvi.




Pri vážnej dopravnej nehode na ceste II/520 v obci Krušetnica v okrese Námestovo sa v piatok popoludní zranili dve osoby. Záchranári ich previezli do nemocnice.

„Vodič osobného motorového vozidla značky Škoda, ktorý jazdil v smere od obce Breza na obec Zákamenné, z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru. Následne došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom značky Volkswagen a potom aj s ďalším vozidlom,“ informovala o udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.

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Dvaja vodiči sa podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U jedného vodiča bol nariadený odber krvi. Presné príčiny a ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne, vzhľadom na závažnosť piatkových dopravných nehôd, prijalo podľa Zuzany Šefčíkovej potrebné opatrenia na ich predchádzanie. Polícia zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili svoju obozretnosť, dodržiavali dopravné predpisy a plne sa venovali vedeniu vozidiel.







Zdroj: SITA.sk - Vážna nehoda na Orave. Auto prešlo do protismeru a narazilo do dvoch vozidiel, zranili sa dvaja ľudia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autonehoda Policajný zbor
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