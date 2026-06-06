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06. júna 2026

Fico odcestoval do Francúzska. V Normandii si pripomenie 82. výročie vylodenia spojencov


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Vylodenie v Normandii Výročie

V rámci návštevy Normandie sa Robert Fico stretne s primátorom mesta Dunkerque Patriceom Vergrietem, ktorému sa poďakuje za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov. Predseda vlády ...



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6.6.2026 (SITA.sk) - V rámci návštevy Normandie sa Robert Fico stretne s primátorom mesta Dunkerque Patriceom Vergrietem, ktorému sa poďakuje za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov.


Predseda vlády SR Robert Fico v sobotu odcestoval na pracovnú návštevu Francúzskej republiky. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov v Normandii si pripomenie hrdinstvo československých a spojeneckých jednotiek počas kľúčových bojov druhej svetovej vojny a položí vence k pamätníku padlým vojakom.

Ako ďalej informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády, v rámci návštevy Normandie sa Robert Fico stretne s primátorom mesta Dunkerque Patriceom Vergrietem, ktorému sa poďakuje za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov.

Spojenci sa na pobreží Normandie vylodili 6. júna 1944 počas tzv. Dňa D. Operácia Overlord bola jednou z najväčších vojenských operácií 2. svetovej vojny.


Zdroj: SITA.sk - Fico odcestoval do Francúzska. V Normandii si pripomenie 82. výročie vylodenia spojencov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Vylodenie v Normandii Výročie
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