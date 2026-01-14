Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. januára 2026

Vážna nehoda na železničnom priecestí, vodič dodávky skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici – FOTO


Po zrážke s vlakom na železničnom priecestí medzi Hurbanovom a obcou Bajč v Nitrianskom kraji bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice v Nových Zámkoch 42-ročný vodič dodávky. Vodič podľa nitrianskej ...



Zdieľať
615820433_1296532619189279_3285425933989621186_n 676x507 14.1.2026 (SITA.sk) - Po zrážke s vlakom na železničnom priecestí medzi Hurbanovom a obcou Bajč v Nitrianskom kraji bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice v Nových Zámkoch 42-ročný vodič dodávky. Vodič podľa nitrianskej krajskej polície v stredu ráno pravdepodobne nerešpektoval signalizačné zariadenie, na ktorom svietila červená a vošiel do koľajiska v čase, keď tadiaľ prechádzal vlak.


55-ročný rušňovodič, ako ani cestujúci vo vlaku neutrpeli žiadne zranenia. Dychová skúška u rušňovodiča bola s negatívnym výsledkom. Počas zrážky sa vo vlaku nachádzalo približne 70 cestujúcich, pre ktorých bol pristavený evakuačný autobus. Železničná doprava v tomto úseku bola dočasne pozastavená.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Vážna nehoda na železničnom priecestí, vodič dodávky skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

