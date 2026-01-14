|
Streda 14.1.2026
Meniny má Radovan
Denník - Správy
14. januára 2026
Republika v prieskume skončila za Smerom, matovičovcov a Hlas predbehla s veľkým náskokom
Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici januára, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,8 percenta hlasov. Vyplýva to ...
14.1.2026 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici januára, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, podľa ktorého by na druhom mieste skončil Smer-SD. Ten by konkrétne podporilo 17,8 percenta opýtaných. Na treťom mieste by skončila Republika so ziskom 12,9 percenta voličov.
Hnutie Slovensko by vo voľbách podporilo 7,2 percenta opýtaných. Za ním by nasledovala strana Hlas-SD (6,5 percenta), KDH (6,4 percenta) a SaS (rovných 6 percent). Do parlamentu by sa dostala aj strana Demokrati, ktorú by podporilo 5,5 percenta respondentov. Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Maďarská aliancia (4,6 percenta), Sme rodina (3,2) aj SNS (2,8).
Na základe výsledkov volieb by Progresívne Slovensko v parlamente obsadilo 38 kresiel, Smer-SD 32, Republika 23, Hnutie Slovensko 13, Hlas-SD 12, KDH a SAS rovnako po 11 a Demokrati 10 mandátov. Parlamentných volieb by sa podľa prieskumu zúčastnilo celkovo 60,4 percenta voličov.
Prieskumu sa v období od 8. do 11. januára zúčastnilo 1003 respondentov reprezentatívnych z hľadiska pohlavia, veku, kraja, veľkosti miesta trvalého bydliska, vzdelania alebo národnosti. Svoje preferencie vyjadrili formou elektronického dotazníka.
Zdroj: SITA.sk - Republika v prieskume skončila za Smerom, matovičovcov a Hlas predbehla s veľkým náskokom © SITA Všetky práva vyhradené.
