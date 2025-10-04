Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. októbra 2025

Vážna nehoda pri Michalovciach, pri zrážke dvoch dodávok zasahovali všetky záchranné zložky – FOTO


Medzi obcami Pozdišovce a Trhovište (okres Michalovce) sa na ceste I/19 stala vážna dopravná nehoda. Ako na sociálnej sieti informovalo



nehoda e1759579199365 676x397 4.10.2025 (SITA.sk) - Medzi obcami Pozdišovce a Trhovište (okres Michalovce) sa na ceste I/19 stala vážna dopravná nehoda. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, ide o nehodu dvoch dodávok s viacerými osobami.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému,“ uviedla polícia. Doplnila, že úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez obec Laškovce. Na vodičov apelovala, aby rešpektovali pokyny policajtov a zvýšili opatrnosť.


Zdroj: SITA.sk - Vážna nehoda pri Michalovciach, pri zrážke dvoch dodávok zasahovali všetky záchranné zložky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Dôverčivá seniorka naletela podvodníkom. Myslela si, že zachraňuje dcéru, no prišla o 25-tisíc eur
<< predchádzajúci článok
PS nebude napádať ústavnú novelu. Ódor tvrdí, že bola prijatá len na odvrátenie pozornosti od konsolidácie

