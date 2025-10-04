|
Sobota 4.10.2025
|
04. októbra 2025
Vážna nehoda pri Michalovciach, pri zrážke dvoch dodávok zasahovali všetky záchranné zložky – FOTO
4.10.2025 (SITA.sk) - Medzi obcami Pozdišovce a Trhovište (okres Michalovce) sa na ceste I/19 stala vážna dopravná nehoda. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, ide o nehodu dvoch dodávok s viacerými osobami.
„Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému,“ uviedla polícia. Doplnila, že úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez obec Laškovce. Na vodičov apelovala, aby rešpektovali pokyny policajtov a zvýšili opatrnosť.
Zdroj: SITA.sk - Vážna nehoda pri Michalovciach, pri zrážke dvoch dodávok zasahovali všetky záchranné zložky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
