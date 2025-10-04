|
Sobota 4.10.2025
04. októbra 2025
PS nebude napádať ústavnú novelu. Ódor tvrdí, že bola prijatá len na odvrátenie pozornosti od konsolidácie
Hnutie Progresívne Slovensko nenapadne novelu Ústavy SR na
4.10.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko nenapadne novelu Ústavy SR na Ústavnom súde (ÚS) SR, ani na Európskom súde pre ľudské práva. Uviedol to europoslanec Ľudovít Ódor (PS) v relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase.
„Veď ústavnou väčšinou to bolo schválené, tak ani nie je možnosť to nejakým spôsobom rozporovať. A bude to posudzovať Európska komisia,“ uviedol. Novela ústavy podľa jeho názoru nikomu nepomôže, mnohým však poškodí. Myslí si, že novelizácia najvyššieho zákonu štátu bola najmä o tom, aby sa odviedla pozornosť od konsolidačných opatrení, ktoré boli schválené len krátko predtým. „To, že sú dve pohlavia, nikto ani nerozporuje a keď to bude v ústave, tak to nikomu ani nepomôže," skonštatoval.
Ódorov diskusný oponent europoslanec Branislav Ondruš (Hlas-SD) sa vyjadril, že nerozumie, prečo bola potrebná takáto zmena ústavy. Najviac mu prekáža to, čo v nej nie je, nie to, čo v nej je. Poukázal, že prioritou Hlasu-SD pri zmene ústavy bolo odstránenie jedného volebného obvodu pri voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa ale napokon do prijatej novely nedostalo. Ondruš v tomto smere poukázal na nedostatočné zastúpenie regiónov v národnom parlamente, kde podľa jeho slov prevažujú poslanci z Bratislavy.
„Regióny sú nespravodlivo a absolútne nedostatočne reprezentované v parlamente,“ zdôraznil. Považuje za potrebné, aby boli v parlamente férovo zastúpené. „Veľmi ma hnevá, že súčasťou tejto zmeny ústavy nebolo odstránenie tohto nezmyslu, ktorý poškodil regióny Slovenska a že sa neurobila taká zmena, ktorá by umožnila rozdeliť Slovensko na viac volebných obvodov,“ prízvukoval.
Zdroj: SITA.sk - PS nebude napádať ústavnú novelu. Ódor tvrdí, že bola prijatá len na odvrátenie pozornosti od konsolidácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidačný balíček Opozícia Sobotné dialógy Ústava SR
