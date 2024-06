Väzni z Leopoldova volili hlavne Smer, národniari obsadili tretie miesto

O voľby bol minimálny záujem

Smer by vyhral aj v celom meste

10.6.2024 (SITA.sk) - Strana Smer-SD vyhrala voľby do Európskeho parlamentu vo väzení v Leopoldove so ziskom 57,53 percenta hlasov. Druhé Progresívne Slovensko volilo za múrmi prísne stráženého väzenia 10,95 percenta voličov. Na ďalších miestach skončili SNS (8,21 %), Republika (6,84 %) a Hlas – SD so ziskom 5,47 percenta hlasov.Päťpercentnú hranicu neprekročilo KDH , ktoré získalo 4,1 percenta. Za bránami Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby v Leopoldove prišlo voliť len 76 väzňov, ktorí odovzdali 73 platných hlasovacích lístkov. Víťazný Smer – SD tu získal 42 hlasov, každá ďalšia politická strana menej ako 10 hlasov.O voľby bol v 18 slovenských ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody len minimálny záujem. V ústavoch bolo pred voľbami umiestnených viac než 9 200 odsúdených a obvinených. O hlasovací preukaz prejavilo záujem 418 väzňov, ďalších osem mohlo voliť bez neho.V rámci mesta Leopoldov vyhral eurovoľby takisto Smer-SD so ziskom 31,20 percenta hlasov pred Progresívnym Slovenskom (25,59 %), Republikou (14,53 %), KDH (7,18 %), Hlasom -SD (6,55 %) a Demokratmi (5,13 %). Aj v celom okrese Hlohovec dosiahol najlepšie výsledky Smer-SD, na ďalších miestach skončili Progresívne Slovensko, Republika, KDH a Hlas – SD.Väznica v Leopoldove je jedným z najstarších a najväčších zariadení tohto druhu na Slovensku, jej celková kapacita je viac ako 1 400 väznených osôb. Bývalá vojenská pevnosť bola na väznicu prebudovaná v roku 1856 a tomuto účelu slúži dodnes.