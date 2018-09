VC San Marína v Moto3 vyhral Talian Dalla Porta na Honde

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:



Moto3:



1. Lorenzo Dalla Porta (Tal./Honda) 39:38,684 min.,

2. Jorge Martin (Šp./Honda) +0,058 s,

3. Fabio Di Giannantonio (Tal./Honda) +0,122,

4. Gabriel Rodrigo (Arg./KTM) +0,822,

5. Jakub Kornfeil (ČR/KTM) +6,553,

6. Albert Arenas (Šp./KTM) +6,859



priebežné poradie (po 12 z 18 pretekov):



1. Martin 166 bodov,

2. Marco Bezzecchi (Tal./KTM) 158,

3. Di Giannantonio 137

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Misano 9. septembra (TASR) - Taliansky motocyklový jazdec Lorenzo Dalla Porto na Honde vyhral v nedeľu Veľkej cene San Marína v triede Moto3. Je to pre neho prvý triumf v seriáli majstrovstiev sveta. Víťaz len o 0,058 sekundy odsunul na druhé miesto Španiela Jorgeho Martina (Honda), tretí finišoval so stratou 0,122 s ďalší Talian Fabio di Giannantonio (Honda).V priebežnom poradí po dvanástich VC vedie Martin so 166 bodmi, druhý Talian Marco Bezzecchi na KTM na neho stráca osem bodov.