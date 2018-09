Cyklistické preteky Okolo Slovenska si vynútia v Nitre obmedzenia

. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 9. septembra (TASR) – Dopravu v Nitre čakajú na budúci týždeň viaceré obmedzenia, ktoré súvisia scyklistickými pretekmi Okolo Slovenska. Vodiči sa musia pripraviť na to, že viaceré komunikácie v centre mesta budú úplne či čiastočne uzavreté od 14. do 16. septembra.Ako informoval Róbert Šiška z mestského úradu, od piatka 14. septembra od 16. hodiny do nedele 16. septembra do 10. hodiny nebude možné parkovať žiadne dopravné prostriedky na Štefánikovej ulici od križovatky so Štúrovou až po križovatku s Palárikovou ulicou.Parkovanie nebude možné ani na celej Palárikovej ulici a k obmedzeniam dôjde aj na Farskej ulici od križovatky so Školskou, po križovatku s Palárikovou a Štefánikovou ulicou. „Okrem toho budú všetky tieto ulice neprejazdné pre akúkoľvek dopravu v termíne od soboty 15. septembra od 12. hodiny do nedele 16. septembra do 10.30 hod.,“ uviedol Šiška.