Včely z najvyššie položenej včelnice na zimu zmenili adresu

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrbské Pleso 20. októbra (TASR) - Skrátiť čas zimovania, uľahčiť jarný rozvoj a dať včelám príležitosť načerpať dostatok síl. To sú dôvody, pre ktoré včely z najvyššie položenej včelnice na Slovensku, umiestnenej na streche jedného z hotelov na Štrbskom Plese, na zimu zmenili svoju trvalú adresu. Uplynulý rok včely ostávali vo svojich úľoch v nadmorskej výške 1346 metrov aj počas zimy. „zdôvodnila riaditeľka hotela Fis Erika Fočárová.Včely teda presťahovali do nižšie položenej včelnice v nadmorskej výške 920 metrov nad morom, kde bude počas celej zimy o ne dobre postarané, a to priamo hotelovým včelárom. Na prechodnú adresu sa malo včelstvo sťahovať už skôr, situáciu však komplikovalo počasie.vysvetľuje Fočárová.Potvrdila sa podľa nej aj prognóza odborníkov, ktorá bola vyslovená na začiatku projektu, o tom, že včelám sa v najvyššie položenej včelnici bude dobre dariť. V tomto roku priniesli približne 70 kíl medu. Okrem znášky medu sa však podieľali aj na opeľovaní rastlín v okolí, čím podľa riaditeľky veľmi pomohli aj tatranskej prírode. Hneď ako zo Štrbského Plesa zmizne sneh a začnú kvitnúť prvé rastliny, včely sa do najvyššie položenej včelnice na Slovensku opäť vrátia.dodáva Fočárová. Projekt začali realizovať v Tatrách pred rokom, úle s ľudovými motívmi sú umiestnené na streche v zadnej časti hotela tak, aby mali včely možnosť vyletieť priamo do lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci s Občianskym združením Apis Carpatica.