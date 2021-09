Vďaka domácim návštevníkom by mala byť tohtoročná letná sezóna lepšia ako vlani

Václav Mika. Tohtoročná letná turistická sezóna by mala byť lepšia ako vlaňajšia vďaka domácim návštevníkom. Očakáva to generálny riaditeľ novovzniknutej národnej organizácie na podporu domáceho cestovného ruchu Slovakia Travel

Pokles zahraničných turistov podľa neho totiž naďalej pretrváva, no nahradili ich práve domáci. "Verím, že nachádzajú Slovensko ako destináciu, ktorú si volia ako prvú," povedal Mika v piatok na stretnutí so zástupcami médií.

Efektívnosť kampane

Zahraniční turisti

Vyššia daň oproti zahraničiu

18.9.2021 (Webnoviny.sk) -Na podporu domáceho cestovného ruchu, jedného z najviac postihnutých odvetví pandémiou koronavírusu, zamerala agentúra aj letnú kampaň pod názvom " Dovolenka na Slovensku - dobrý nápad"."Teraz bilancujeme efektívnosť celej kampane. Môžem vopred povedať, že to dávalo zmysel ekonomicky, ale aj podľa podpory celého sektoru cestovného ruchu," uviedol šéf Slovakia Travel.Mika vedie organizáciu od jej oficiálneho vzniku začiatkom apríla 2021 a vo funkcii bol potvrdený 15. septembra po výberovom konaní.Napriek neistému obdobiu pripravujú aj zahraničnú kampaň so zameraním na Česko, Poľsko a Nemecko, či Maďarsko. Zámerom je osloviť a prilákať tradičných návštevníkov na Slovensko."Uvidíme, akým spôsobom bude celá situácia pandémie korešpondovať s našimi plánmi, ale budeme pripravení," ubezpečuje Mika. Zámerom je, aby počet zahraničných turistov na Slovensku do troch rokov dosiahol predpandemickú úroveň v roku 2019."Sme optimisti v tom, že ak nám situácia pomôže mať reálne produkty cestovného ruchu, zimnú sezónu, letnú sezónu celoročnú, tak to bude skôr," očakáva Mika.Slovensko je pre vyššiu daň z pridanej hodnoty na služby cestovného ruchu konkurenčne znevýhodnené oproti okolitým krajinám, kde má toto odvetvie oveľa väčšiu podporu zo strany štátu.Výnimkou sú ubytovacie služby so zníženou sadzbou 10 percent DPH od začiatku roka 2019. Slovakia Travel má v rozpočte na aktivity a podporu cestovného ruchu takmer 14 miliónov eur ročne, čo je podstatne menšia suma než vo viacerých štátoch aj v stredoeurópskom regióne."Napriek tomu, že investujú omnoho viac, Maďarsko takmer päťnásobne, je to rozpočet, ktorý nám určite na postavenie cestovného ruchu na nohy marketingovo stačí. Sme pripravení v tomto rozpočte urobiť marketingový výkon, ktorý reprezentuje tú sumu. Na to sa sťažovať nebudeme," dodal Mika.