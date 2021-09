Bratislavské Staré Mesto spustilo novú aplikáciu, ľuďom umožní ľahšie komunikovať so stavebným úradom

Bratislavské Staré Mesto spúšťa novú aplikáciu na komunikáciu so stavebným úradom. Na brífingu o tom informovala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová

„Pristúpili sme k zmenám v procesoch, akými komunikuje staromestský stavebný úrad s obyvateľmi. Vzhľadom na početné otázky, ktoré vznikajú smerom k stavebnému úradu, sme k tomu pristúpili operatívne a konštruktívne," uviedla Aufrichtová.

Staré Mesto má už viac ako dva roky zriadenú aplikáciu SOM Staré Mesto, ktorá je využívaná Staromeštanmi a má už viac ako 11-tisíc užívateľov.

19.9.2021 (Webnoviny.sk) -Od 14. septembra je súčasťou aplikácie Starého Mesta tlačidlo s názvom Stavebný úrad, ktoré umožňuje komukoľvek podať podnet k informáciám týkajúcim sa stavebného úradu.„Myslím, že tým príde k významnému zlepšeniu toku informácií," poznamenala starostka. Zároveň dodala, že staromestský stavebný úrad je na základe štatistík za posledné dva roky činný a aktívne komunikuje.„Za rok 2020 bolo uzavretých 1 494 spisov v rámci pôsobenia stavebného úradu, viac ako 3 350 odoslaných písomností, 481 rozhodnutí vo veci, 614 uzavretých ohlásení a 847 odoslaných písomností vo veci ohlásení," uviedla starostka s tým, že v roku 2020 stavebný úrad prijal 190 infožiadostí, pričom 99 percent z nich bolo vybavených v lehotách. „V roku 2020 bolo na stavebnom úrade v Starom Meste 13 odborných zamestnancov," dodala.Od januára do augusta 2021 eviduje Stavebný úrad Staré Mesto 877 uzavretých spisov, 1 785 odoslaných písomností, 317 rozhodnutí vo veci, 340 uzavretých ohlásení a 517 odoslaných písomností vo veci ohlásení. „Prijatých bolo 115 infožiadostí, ktoré boli v lehote vybavené," skonštatovala Aufrichtová.K 31. augustu bolo otvorených 1 263 spisov. „Čísla hovoria o tom, že stavebný úrad koná aktívne, v prípade, že podania obsahujú všetky náležitosti v zmysle zákona," poznamenala.Počet nových spisov v tomto roku je 658. Bežná lehota stavebného konania až do vydania rozhodnutia v rámci zákonných lehôt je približne 10 a pol mesiaca.„K dnešnému dňu na stavebnom úrade pracuje 10 odborných zamestnancov, pričom na osobu prislúcha 110 konaní," uviedla starostka s tým, že stavebný úrad je preťažený, preto nezvláda konzultovať mimo konzultačných hodín. Práve nová aplikácia by mala uľahčiť komunikáciu obyvateľov so stavebným úradom.Aplikácia SOM Staré Mesto informuje o aktualitách, podujatiach či epidemickej situácii v Starom Meste a zverejňuje tiež operatívne informácie, ktoré sú ihneď prístupné užívateľom v mobilných telefónoch.